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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.08 WIB

5 Kekuatan Super Introvert Pendiam yang Sering Diremehkan, dari Mengamati hingga Refleksi

Ilustrasi kekuatan super introvert pendiam yang jarang disadari (magnific) - Image

Ilustrasi kekuatan super introvert pendiam yang jarang disadari (magnific)

JawaPos.com - Introvert kerap dianggap sebagai pribadi yang pemalu, tertutup, dan kurang menyukai interaksi sosial.

Mereka sering digambarkan lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian dengan membaca buku atau menikmati suasana tenang daripada berada di tengah keramaian.

Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Di balik sikapnya yang tenang, introvert memiliki sejumlah kelebihan yang kerap luput dari perhatian.

Mereka cenderung peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami perasaan orang lain, dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Kepribadian introvert juga tidak selalu identik dengan rasa malu atau ketidakmampuan bersosialisasi.

Sebagian dari mereka justru memiliki kemampuan observasi, refleksi diri, dan kecerdasan emosional yang membantu membangun hubungan bermakna dengan orang lain.

Lantas, apa saja kekuatan super introvert pendiam yang sering tidak disadari? Dilansir dari YourTango, berikut lima di antaranya.

1. Memiliki Kemampuan Mengamati Hal-Hal Kecil

Editor: Novia Tri Astuti
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