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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 6 November 2026 | 00.00 WIB

7 Kualitas Istimewa yang Membuat Seorang Introvert Patut Berbangga Diri

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian introvert (Introvert Dear) - Image

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian introvert (Introvert Dear)

JawaPos.com – Menjadi seorang introvert kerap dikaitkan dengan kepribadian pendiam, pemalu, dan kurang menyukai interaksi sosial.

Padahal, karakteristik tersebut tidak selalu menjadi kelemahan karena introvert memiliki sejumlah keunggulan yang dapat mendukung produktivitas, kemampuan berpikir, hingga kualitas hubungan interpersonal.

Terdapat 7 kualitas positif yang patut dibanggakan oleh seseorang dengan kepribadian introvert, seperti dilansir dari laman Introvert Dear.

1.     Mempertimbangkan Sesuatu Sebelum Berbicara

Seorang introvert cenderung memikirkan dan mempertimbangkan perkataan sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kebiasaan tersebut membuat mereka lebih mengutamakan kualitas komunikasi serta menghindari pernyataan spontan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

2.     Memiliki Konsentrasi dan Dedikasi Tinggi terhadap Pekerjaan

Kemampuan berpikir mendalam membuat seorang introvert cenderung memberikan perhatian penuh ketika mengerjakan sesuatu. Mereka juga terbiasa merencanakan pekerjaan secara matang dan mengerahkan kemampuan terbaik untuk memperoleh hasil yang optimal.

3.     Mampu Menjadi Pendengar Aktif

Editor: Novia Tri Astuti
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