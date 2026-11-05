7 Cara Jitu Menmbangun Relasi Ala Introvert, Manfaatkan Kemampuan Analisis untuk Menemukan Sahabat

JawaPos.com - Berbeda dengan sosok ekstrovert, seorang introvert tidak membutuhkan circle pertemanan yang besar.

Mereka hanya membutuhkan orang-orang yang memahami karakter introvert serta serta bersedia membangun hubungan yang lebih mendalam.

Namun, meskipun hanya membutuhkan sedikit teman, bukan berarti introvert selalu mudah menemukan dan membangun pertemanan.

Mengutip informasi dari laman /introvertdear pada (5/11) sebagian besar introvert lebih memilih menghabiskan waktu me time untuk bersantai daripada keluar dan bersosialisasi.

Aktivitas sosial bagi mereka cenderung menguras energi. Meskipun demikian, introvert tetap membutuhkan sosok teman yang mampu memahami kepribadian dan menghargai batasan mereka.

Jika anda termasuk salah satu orang yang ingin mencoba membangun pertemanan, berikut sejumlah langkah yang bisa anda lakukan untuk mulai mengenal orang lain dan menjalin relasi yang lebih bermakna.

Memperhatikan orang-orang di sekitar

Jika seorang introvert ingin membangun relasi, maka anda tidak harus datang ke acara-acara besar.