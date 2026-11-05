Bukan Sekadar Pendiam, Begini Cara Pandang Gen Z, Milenial, Gen X, dan Boomer Tentang Introvert

Ilustrasi perempuan introvert (Magnific)
JawaPos.com – Kepribadian introvert memiliki pemaknaan yang berbeda bagi setiap generasi, mulai dari Generasi Baby Boomer, Generasi X, milenial, hingga Generasi Z.
Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman, perubahan pola komunikasi, serta lingkungan sosial dan teknologi yang membentuk cara pandang masing-masing generasi terhadap kehidupan sosial.
Berikut 4 cara pandang generasi terhadap kepribadian introvert, seperti dilansir dari laman Your Tango.
1. Baby Boomer: Introvert Dianggap sebagai Sosok Pendiam dan Kurang Bersosialisasi
Generasi Baby Boomer cenderung memandang introvert sebagai seseorang yang pemalu, pendiam, dan tidak banyak terlibat dalam interaksi sosial secara langsung. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan mereka yang tumbuh dengan komunikasi tatap muka sehingga tingkat keterlibatan seseorang dalam lingkungan sosial menjadi tolok ukur kepribadian introvert.
2. Generasi X: Introvert Dianggap sebagai Pribadi yang Terlalu Mandiri dan Tertutup
Generasi X mengaitkan kepribadian introvert dengan kecenderungan seseorang untuk mengandalkan diri sendiri dan menyelesaikan berbagai persoalan tanpa melibatkan orang lain. Bagi generasi ini, sikap mandiri bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi kecenderungan menutup diri, menghindari keterlibatan sosial, dan enggan meminta bantuan mulai dianggap sebagai karakteristik introvert.
3. Milenial: Introvert Dianggap sebagai Sosok yang Menjaga Energi dan Membutuhkan Ruang Pribadi
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