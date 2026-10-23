5 Strategi Menghadapi Konflik di Tempat Kerja Bagi Introvert Agar Tetap Tenang

JawaPos.com – Konflik di tempat kerja dapat memicu tekanan emosional bagi karyawan, terutama bagi introver yang cenderung membutuhkan waktu untuk memproses informasi dan menyusun tanggapan.

Nada bicara yang agresif, perdebatan berkepanjangan, serta sikap konfrontatif dapat menimbulkan kecemasan dan membuat mereka kesulitan menyampaikan pendapat. Untuk menghadapi situasi tersebut secara profesional,

Berikut 5 cara yang dapat dilakukan introvert untuk mengelola emosi, mengurangi ketegangan, dan menyelesaikan konflik di lingkungan kerja, seperti dilansir dari laman Pollack Peacebuilding Systems.

1. Mengenali dan Menerima Perasaan Diri Sendiri

Introver perlu mengenali perasaan yang muncul ketika menghadapi konflik di tempat kerja, seperti cemas, takut, sedih, atau keinginan untuk menghindar. Perasaan tersebut merupakan respons yang wajar terhadap situasi yang menekan dan tidak menunjukkan kelemahan pribadi.

Dengan menerima emosi tanpa menghakimi diri sendiri, karyawan dapat memahami kebutuhannya dan mempersiapkan respons yang lebih tenang.

2. Mengurangi Kecemasan melalui Aktivitas Fisik