7 Hal yang Membuat Introvert Cepat Lelah, Sering Diabaikan tapi Berdampak Pada Mental Health

JawaPos.com - Setiap orang introvert pasti pernah menjalani aktivitas sosial yang melelahkan.

Setelah kondisi tersebut, anda mungkin ingin langsung rebahan di tempat tidur atau di kursi selama beberapa waktu. Hal tersebut anda lakukan untuk memulihkan energi.

Kelelahan yang dialami seorang introvert merupakan sesuatu yang valid. Bahkan kelelahan tersebut dapat menjadi burnout jika terus menerus diabaikan.

Oleh karena itu, seorang introvert perlu mengenali kebutuhan dirinya agar dapat mengelola energi dengan lebih bijak.

Melansir informasi dari laman .aconsciousrethink pada (22/10) berikut 7 hal yang kerap diabaikan orang introvert dan penting diperhatikan untuk menjaga kondisi kesehatan mental.

Melakukan aktivitas yang menguras energi

Seorang introvert membutuhkan aktivitas yang bisa mengembalikan energinya. Tanpa hal tersebut, mereka bisa merasa sedih, lelah, dan ingin menyendiri tanpa gangguan.

Setiap introvert biasanya memiliki kegiatan yang memberikan mereka ketenangan tersendiri. Ada dari mereka yang suka merajut, membaca, ataupun nonton film untuk memulihkan energinya.

Terlalu sering bersosialisasi

Seorang introvert kurang menikmati acara sosial berskala besar. Mereka membutuhkan hubungan yang intens dan otentik dari beberapa orang. Mereka mungkin tetap mampu menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang diperlukan. Namun, jika seluruh interaksi yang mereka jalani hanya sebatas formalitas, energi mereka akan terkuras habis.

Menghadiri ruang yang terlalu ramai

Banyak orang introvert yang memiliki kepekaan tinggi. Sehingga, hal ini yang menjadi alasan mengapa interaksi sosial dapat menguras energi mereka lebih cepat. Mereka bisa merasa kewalahan dan kehabisan energi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tempat yang nyaman seperti rumah untuk memulihkan diri.

Berpura-pura jadi orang lain