12 Hal Paling Relate dengan Perempuan Introvert, Anda Pernah Mengalaminya Juga?

JawaPos.com - Menjadi perempuan introvert tidak selalu mudah.

Orang yang tidak terbiasa mengalami kecemasan berlebih mungkin sulit memahami, betapa beratnya situasi yang dihadapi perempuan introvert.

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, beberapa situasi berikut mungkin terasa sangat relate dengan perempuan introvert.

Jika anda ingin memahami perempuan introvert, cobalah melihat situasi dari sudut pandang mereka dan jangan terburu-buru menilai kepribadiannya.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (22/10) berikut 12 tantangan yang mungkin sedang dihadapi oleh perempuan introvert dan kerap tidak terlihat dari luar.

Sering dikira sombong

Seseorang perempuan introvert kerap dianggap sombong. Hal ini disebabkan karena mereka jarang berbicara. Padahal anggapan tersebut jauh dari realitas.perempuan introvert terkadang justru merasa iri pada orang lain yang mampu menyatakan pendapat dengan mudah.

Berisiko dimanfaatkan

Sebagian orang, menganggap perempuan introvert tidak akan berani melawan. Mereka juga tahu bahwa sosok introvert cenderung menghindari konflik. Sehingga banyak orang yang kerap bertindak semena-mena pada mereka.

Sulit meminta bantuan

Bahkan saat mereka benar-benar membutuhkan bantuan, perempuan yang introvert sering merasa kesulitan. Mereka kerap kesulitan saat harus berbicara dan mengungkapkan kebutuhan pada orang lain.

Takut mengangkat telepon

Seorang introvert sering kebingungan mengapa orang lain menelpon mereka. Perempuan introvert merasa suara sendiri terdengar aneh saat berbicara melalui telepon.

Sering diminta bicara lebih keras