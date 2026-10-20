9 Harapan Tidak Masuk Akal yang Sering Dituntut Seseorang dari Pasangannya

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan romantis, memiliki harapan terhadap pasangan merupakan hal yang wajar.

Setiap orang, tentu ingin merasa dicintai, dihargai, didengarkan, dan mendapatkan dukungan dari orang yang berbagi kehidupan dengannya.

Harapan tersebut dapat membantu pasangan memahami kebutuhan masing-masing sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat.

Namun, harapan bisa berubah menjadi tuntutan yang tidak realistis ketika seseorang menginginkan pasangannya selalu memenuhi kebutuhan emosionalnya, memahami keinginannya tanpa penjelasan, atau mengorbankan kepentingan pribadi demi mempertahankan hubungan.

Tanpa disadari, tuntutan semacam ini dapat menciptakan tekanan, memicu pertengkaran, dan membuat salah satu pihak merasa tidak pernah cukup baik.

Hubungan yang sehat bukan berarti kedua orang harus selalu sepakat atau mampu memenuhi seluruh keinginan satu sama lain.

Setiap individu tetap memiliki kepribadian, batasan, tanggung jawab, dan kebutuhan yang berbeda.