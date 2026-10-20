7 Cara Menjaga Kesehatan Mental Anak saat Pasangan Memiliki Sifat Narsistik NPD

JawaPos.com – Hidup bersama pasangan yang memiliki sifat narsistik atau narcissistic personality disorder (NPD), tidak hanya melelahkan bagi Anda, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak.

Parenting anak yang sering menghadapi konflik di rumah atau merasa kebutuhan emosionalnya diabaikan bisa menjadi bingung, merasa tidak dihargai, bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas masalah yang terjadi.

Ketika orang tua sering menyalahkan anak atau hanya memberikan pujian saat anak meraih prestasi, anak bisa merasa bahwa dirinya harus selalu menjadi sempurna agar dicintai.

Padahal, anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman tanpa harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkannya.

Orang tua seharusnya membantu anak memahami perasaannya, memberikan dukungan emosional, serta meyakinkan bahwa konflik orang dewasa bukanlah kesalahan anak.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Selasa (20/10), menjelaskan bahwa orang tua memegang peran penting dalam perkembangan mental anak, Anak yang tumbuh bersama orang tua narsistik dapat belajar bahwa kasih sayang harus diperoleh melalui prestasi atau perilaku yang menyenangkan orang tua, bukan diberikan dengan tulus.

Hubungan antara narsisme (narcissistic personality disorder atau NPD) orang tua dan anak akan mempengaruhi kecemasan dan mental anak hingga dewasa.

Parenting anak yang terlalu lama berada dalam lingkungan yang penuh tekanan emosional dapat membuat anak kesulitan memahami perasaannya sendiri, mengendalikan emosi, dan membedakan perlakuan yang sehat dari perlakuan yang menyakitkan.

Jika terus berlangsung, anak bisa menganggap bentakan, kritik berlebihan, atau sikap merendahkan sebagai sesuatu yang wajar dalam hubungan.