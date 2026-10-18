Jika Kamu Ingin Menguji Pasangan dengan “Metode Tarik-Ulur”, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menguji pasangan. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam hubungan asmara, terkadang kita ingin mengetahui seberapa besar pasangan benar-benar peduli kepada kita. Apakah dia mencari kita karena memang menyayangi kita, atau hanya karena terbiasa mendapatkan perhatian? Apakah dia menghargai kehadiran kita, atau baru menunjukkan kepedulian ketika kita mulai menjauh?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering membuat seseorang tertarik mencoba apa yang populer disebut sebagai “metode tarik-ulur”.



Secara sederhana, tarik-ulur berarti mengatur intensitas perhatian dalam hubungan: tidak selalu mengejar, tidak selalu tersedia setiap saat, dan sesekali memberikan ruang agar kita dapat melihat bagaimana pasangan merespons.



Namun, ada hal penting yang perlu dipahami.



Tarik-ulur bukan berarti sengaja membuat pasangan cemburu, menghilang tanpa alasan, memberikan perlakuan dingin, atau memainkan perasaan seseorang. Jika dilakukan secara ekstrem, cara tersebut justru dapat merusak kepercayaan dan menciptakan hubungan yang penuh kecemasan.



Dalam perspektif psikologi, yang lebih sehat adalah menggunakan prinsip “tarik-ulur” sebagai observasi terhadap keseimbangan hubungan. Kamu memberi ruang, mengurangi kebiasaan mengejar, kemudian melihat apakah pasangan juga memiliki inisiatif untuk mendekat.



Jadi, tujuan utamanya bukan membuat pasangan takut kehilanganmu.



Tujuannya adalah mengetahui apakah hubungan tersebut berjalan karena ketertarikan dan usaha dari dua pihak, atau hanya karena salah satu orang terus-menerus mempertahankannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (17/10), terdapat enam strategi yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih sehat.



1. Kurangi Kebiasaan Selalu Menjadi Orang yang Memulai Percakapan



Jika selama ini hampir setiap percakapan selalu dimulai olehmu, cobalah berhenti sejenak dari kebiasaan tersebut.



Bukan berarti kamu harus sengaja menghilang.



Cukup berhenti merasa bahwa kamu selalu bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi tetap hidup.



Misalnya, biasanya kamu selalu mengirim pesan:



“Kamu sudah makan?”



Kemudian dilanjutkan dengan:



“Lagi sibuk?”



Lalu:



“Kok belum balas?”



Jika pola seperti ini terjadi terus-menerus, kamu mungkin tidak pernah benar-benar mengetahui apakah pasangan memang ingin berkomunikasi denganmu atau hanya merespons karena kamu terus membuka percakapan.



Dengan mengurangi intensitas tersebut, kamu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menunjukkan inisiatifnya sendiri.



Apakah dia kemudian mencari kamu?



Apakah dia memulai percakapan?



Apakah dia bertanya tentang harimu?



Atau justru komunikasi berhenti sepenuhnya?



Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa memberikan gambaran tentang pola komunikasi dalam hubungan.



Namun, jangan langsung menyimpulkan bahwa pasangan tidak peduli hanya karena dia tidak menghubungi selama beberapa jam atau satu hari. Orang memiliki kesibukan, gaya komunikasi, dan kebutuhan ruang yang berbeda.



Yang perlu diamati adalah pola yang berulang, bukan satu kejadian.



Jika selama berminggu-minggu kamu selalu menjadi pihak yang mengejar, sementara pasangan hampir tidak pernah mengambil inisiatif, masalahnya mungkin bukan kurangnya “metode tarik-ulur”.



Masalahnya mungkin adalah ketidakseimbangan usaha.



2. Jangan Selalu Tersedia Setiap Saat



Salah satu bentuk tarik-ulur yang paling sehat adalah memiliki kehidupan sendiri.



Ketika pasangan menghubungi kamu, kamu tidak harus selalu langsung meninggalkan semua aktivitas hanya untuk memberikan respons.



Jika sedang bekerja, belajar, berolahraga, berkumpul dengan teman, atau melakukan kegiatan lain, selesaikan aktivitasmu terlebih dahulu.



Kemudian balas ketika memang sudah memiliki waktu.



Ini bukan permainan.



Ini adalah batas yang sehat.



Dalam hubungan yang matang, seseorang tetap memiliki kehidupan pribadi meskipun sedang jatuh cinta. Dia memiliki pekerjaan, keluarga, teman, hobi, tujuan, dan waktu untuk dirinya sendiri.



Justru ketika seseorang terlalu berfokus pada pasangan, hubungan dapat berubah menjadi ketergantungan.



Contohnya:



Pasangan mengirim pesan.



Kamu sedang makan bersama teman.



Daripada menikmati momen tersebut, kamu langsung mengambil ponsel karena takut pasangan merasa diabaikan.



Kebiasaan seperti ini lama-kelamaan dapat membuat seluruh perhatianmu berpusat pada pasangan.



Cobalah membangun pola yang berbeda.



Jika sedang sibuk, tetaplah menjalani aktivitasmu.



Setelah selesai, kamu dapat mengatakan:



“Tadi aku lagi ada kegiatan. Sekarang sudah selesai.”



Sederhana.



Tidak perlu memberikan alasan panjang.



Tidak perlu sengaja membuat pasangan menunggu.



Tidak perlu mematikan ponsel agar dia panik.



Perbedaannya terletak pada niat.



Jika kamu tidak langsung membalas karena sedang menjalani kehidupanmu, itu sehat.



Jika kamu sengaja tidak membalas agar pasangan merasa cemas dan mengejarmu, itu sudah masuk ke wilayah manipulasi.



3. Berikan Ruang, Lalu Amati Apakah Dia Mendekat



Dalam hubungan yang sehat, kedekatan dan ruang seharusnya dapat berjalan bersama.



Terlalu banyak kedekatan dapat membuat seseorang merasa kehilangan ruang pribadi.



Sebaliknya, terlalu banyak jarak dapat membuat hubungan terasa dingin.



Karena itu, sesekali berikan pasangan kesempatan untuk melakukan aktivitasnya sendiri.



Kamu tidak perlu terus bertanya:



“Di mana?”



“Sama siapa?”



“Kenapa lama?”



“Kenapa belum menghubungi aku?”



Berikan ruang tanpa kehilangan komunikasi yang sehat.



Kemudian amati.



Apakah setelah mendapatkan ruang, pasangan tetap mencari kamu?



Apakah dia menceritakan kegiatannya?



Apakah dia mengajak bertemu?



Apakah dia menunjukkan bahwa hubungan tersebut tetap penting baginya?



Hal tersebut jauh lebih informatif daripada mencoba membuat seseorang cemburu.



Seseorang yang benar-benar memiliki ketertarikan biasanya tidak membutuhkan tekanan terus-menerus agar tetap terlibat dalam hubungan.



Dia juga memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk menjaga koneksi.



Namun sekali lagi, jangan mengubah “memberikan ruang” menjadi “menghilang”.



Ada perbedaan besar antara:



“Aku memberimu ruang untuk menjalani harimu.”



dan



“Aku sengaja menghilang supaya kamu panik.”



Yang pertama dapat membangun kepercayaan.



Yang kedua justru dapat menghancurkannya.



4. Berhenti Mengejar Ketika Responsnya Tidak Seimbang



Ini merupakan salah satu bagian terpenting dari metode tarik-ulur.



Bayangkan kamu sudah mengirim pesan.



Pasangan belum merespons.



Kemudian kamu mengirim pesan kedua.



Tidak dibalas.



Kamu mengirim pesan ketiga.



Masih tidak dibalas.



Lalu kamu mulai bertanya:



“Kenapa kamu berubah?”



“Kamu marah?”



“Aku salah?”



“Kamu sudah tidak sayang?”



Pada titik tertentu, kamu bukan lagi sedang berkomunikasi.



Kamu sedang mengejar validasi.



Jika seseorang terus-menerus menunjukkan respons yang minim, tidak selalu tepat untuk meningkatkan usaha agar mendapatkan perhatian darinya.



Terkadang, langkah yang lebih sehat adalah berhenti mengejar dan melihat apa yang terjadi secara alami.



Jika dia peduli, dia memiliki kesempatan untuk datang kembali.



Jika dia tidak datang, kamu mendapatkan informasi yang juga penting.



Bukan berarti satu kali tidak membalas harus dianggap sebagai tanda hubungan berakhir.



Yang perlu dilihat adalah konsistensi perilaku.



Hubungan yang sehat biasanya memiliki timbal balik.



Tidak harus selalu 50:50 setiap hari.



Ada masa ketika salah satu pihak sedang sibuk, lelah, atau menghadapi masalah.



Namun dalam jangka panjang, kedua orang tetap perlu menunjukkan usaha.



Jika hanya satu orang yang terus berusaha sementara yang lainnya hanya menerima, hubungan tersebut akan terasa melelahkan.



5. Jangan Gunakan Kecemburuan sebagai Alat Pengujian



Banyak orang salah memahami konsep tarik-ulur.



Mereka mengira cara terbaik untuk menguji pasangan adalah membuatnya cemburu.



Misalnya sengaja mengunggah foto bersama orang lain.



Sengaja membalas komentar lawan jenis secara berlebihan.



Sengaja mengatakan bahwa ada orang lain yang mendekati mereka.



Atau sengaja bercerita bahwa mereka mendapatkan perhatian dari banyak orang.



Cara seperti ini mungkin menghasilkan reaksi.



Tetapi reaksi bukan selalu bukti cinta.



Pasangan bisa marah karena merasa tidak dihargai.



Dia bisa menjadi cemas.



Dia bisa menjadi posesif.



Bahkan dia bisa membalas dengan melakukan hal yang sama.



Akhirnya, hubungan berubah menjadi kompetisi:



“Siapa yang lebih membuat cemburu?”



Padahal yang sebenarnya ingin kamu ketahui adalah:



“Apakah dia menghargai hubungan ini?”



Karena itu, jika ingin melakukan “uji tarik-ulur”, lebih baik gunakan perubahan pada ketersediaan dan inisiatif, bukan permainan kecemburuan.



Kamu tidak perlu membuat pasangan takut kehilanganmu.



Cukup berhenti bertindak seolah-olah kamu takut kehilangan dia setiap saat.



Perbedaannya sangat besar.



6. Setelah Memberikan Ruang, Lihat Apakah Ada Usaha yang Konsisten



Strategi terakhir adalah yang paling penting.



Jangan hanya melihat apakah pasangan mencari kamu sekali.



Lihat apakah dia menunjukkan usaha secara konsisten.



Misalnya setelah kamu berhenti mengejar, dia mulai menghubungi terlebih dahulu.



Dia bertanya bagaimana keadaanmu.



Dia mengajak bertemu.



Dia mengingat hal-hal kecil tentang dirimu.



Dia berusaha memperbaiki komunikasi.



Dia mencari solusi ketika terjadi masalah.



Hal-hal seperti itu jauh lebih berarti daripada sekadar pesan:



“Lagi apa?”



Sebab perhatian dalam hubungan bukan hanya tentang frekuensi pesan.



Yang lebih penting adalah kualitas dan konsistensi usaha.



Seseorang mungkin tidak selalu pandai mengekspresikan perasaan melalui chat, tetapi menunjukkan kepedulian melalui tindakan.



Karena itu, jangan menggunakan satu indikator saja untuk menilai pasangan.



Amati keseluruhan pola.



Apakah dia hadir ketika kamu membutuhkan?



Apakah dia menghargai batasanmu?



Apakah dia bersedia berdiskusi ketika ada konflik?



Apakah dia ikut merencanakan masa depan hubungan?



Apakah dia menunjukkan usaha tanpa harus selalu diminta?



Jika jawabannya sebagian besar adalah ya, mungkin hubunganmu memiliki fondasi yang cukup sehat.



Sebaliknya, jika setelah kamu berhenti mengejar semuanya berhenti total, itu juga merupakan informasi yang perlu diperhatikan.



Jangan Jadikan “Tarik-Ulur” sebagai Permainan Kekuasaan



Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang mempelajari konsep tarik-ulur.



Mereka mulai berpikir:



“Kalau aku menjauh, dia akan mengejar.”



Kemudian muncul permainan siapa yang lebih cuek.



Pasangan terlambat membalas selama dua jam, kamu sengaja membalas setelah empat jam.



Dia tidak menghubungi, kamu juga tidak menghubungi.



Dia mengurangi perhatian, kamu mengurangi perhatian dua kali lipat.



Akhirnya hubungan berubah menjadi pertandingan ego.



Padahal hubungan bukan permainan siapa yang paling kuat menahan diri.



Dalam hubungan yang sehat, kedua orang seharusnya tidak perlu terus-menerus menghitung:



“Siapa yang menghubungi duluan?”



“Siapa yang lebih cepat membalas?”



“Siapa yang lebih membutuhkan?”



Yang lebih penting adalah apakah kedua orang merasa aman, dihargai, dan memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.



Kapan Metode Tarik-Ulur Justru Tidak Tepat?



Tidak semua masalah hubungan dapat diselesaikan dengan memberikan jarak.



Jika pasangan sedang menghadapi masalah pribadi, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau kondisi emosional tertentu, perubahan komunikasi belum tentu berarti dia kehilangan ketertarikan.



Begitu juga jika hubungan baru saja mengalami konflik.



Menghilang tanpa penjelasan setelah pertengkaran dapat memperburuk keadaan.



Dalam situasi seperti itu, komunikasi langsung sering kali jauh lebih efektif.



Kamu bisa mengatakan:



“Aku merasa akhir-akhir ini komunikasi kita berubah. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang sedang kamu rasakan.”



Kalimat seperti ini mungkin terasa lebih menakutkan daripada bermain tarik-ulur.



Namun justru keberanian untuk berbicara secara langsung merupakan tanda kedewasaan emosional.



Jadi, Apa Sebenarnya yang Sedang Kamu Uji?



Jika dilakukan dengan sehat, metode tarik-ulur sebenarnya bukan tentang menguji:



“Seberapa takut dia kehilangan aku?”



Melainkan:



“Apakah hubungan ini memiliki usaha dari dua arah?”



Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting.



Kamu tidak perlu membuat seseorang takut kehilanganmu untuk membuktikan bahwa kamu berharga.



Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mengejar ketika kamu menjauh.



Yang perlu kamu lihat adalah bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika kamu hadir, ketika kamu memiliki batasan, ketika kamu mengatakan tidak, dan ketika hubungan menghadapi masalah.



Jika kamu harus terus-menerus menghilang agar seseorang memperhatikanmu, mungkin masalahnya bukan pada strategi yang kamu gunakan.



Mungkin kamu sedang berada dalam hubungan yang memang tidak memberikan cukup timbal balik.



Kesimpulan



“Metode tarik-ulur” dapat menjadi cara untuk mengamati dinamika hubungan jika dilakukan dengan bijaksana.



Enam strategi yang bisa kamu gunakan adalah:



Kurangi kebiasaan selalu memulai percakapan.



Jangan selalu tersedia setiap saat.



Berikan pasangan ruang untuk mendekat dengan inisiatifnya sendiri.



Berhenti mengejar ketika usaha terasa sepihak.



Jangan menggunakan kecemburuan sebagai alat pengujian.



Amati konsistensi usaha pasangan, bukan satu respons sesaat.



Namun ingat, tujuan akhirnya bukan membuat pasangan mengejar.



Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang lebih jujur mengenai hubungan tersebut.



Karena pasangan yang tepat tidak perlu terus-menerus dimanipulasi agar menunjukkan kepedulian.



