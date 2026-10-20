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Rabbany Wanadriani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.31 WIB

8 Hal yang Membuat Anda Lebih Disegani dan Dihormati Orang Lain

ilustrasi rekan kerja yang mengobrol. (Freepik) - Image

ilustrasi rekan kerja yang mengobrol. (Freepik)

JawaPos.com – Rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa Anda tuntut.

Melainkan sesuatu yang Anda peroleh melalui cara bersikap, berkomunikasi, dan memperlakukan orang-orang di sekitarmu.

Sering kali, bukan prestasi terbesar atau kepribadian menonjol yang mendapatkan rasa hormat paling besar, namun hal kecil dan konsisten.

Melansir geediting, berikut 8 hal yang membuat orang lain lebih menghormati Anda.

1. Lebih banyak mendengarkan

Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampaknya benar-benar memahami Anda?

Mereka biasanya adalah orang-orang yang mendengarkan dengan saksama ketika Anda berbicara.

Mendengarkan menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang orang lain katakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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