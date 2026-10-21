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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.23 WIB

14 Kebiasaan Sederhana yang Menjadikan Seseorang Sangat Dihormati, Coba Terapkan dalam Keseharianmu!

Ilustrasi orang yang sangat dihormati (magnific) - Image

Ilustrasi orang yang sangat dihormati (magnific)

 

JawaPos.com - Rasa hormat merupakan sesuatu yang tidak selalu bisa diperoleh melalui kekayaan, jabatan, penampilan, atau kepintaran. 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang justru sering mendapatkan penghargaan dari orang lain karena sikap, perilaku, dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. 

Cara berbicara, menepati janji, hingga memperlakukan orang lain ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh menjadi bagian penting dalam membangun reputasi yang baik.

Orang yang sangat dihormati biasanya tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian. 

Mereka mampu menunjukkan kepercayaan diri tanpa merendahkan orang lain, berani mempertahankan prinsip, serta memahami pentingnya menghargai batasan pribadi. 

Sikap tersebut membuat orang lain merasa nyaman sekaligus menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan sosial maupun profesional.

Menariknya, kebiasaan yang membuat seseorang dihormati tidak selalu sulit dilakukan. 

Beberapa di antaranya justru berawal dari perubahan sederhana, seperti berhenti terburu-buru, mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, dan tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain.

Kebiasaan tersebut juga dapat membantu seseorang membangun rasa hormat terhadap dirinya sendiri. 

Ketika seseorang mampu menjaga komitmen, menerima kekurangan, dan bertindak sesuai nilai yang diyakininya, ia akan lebih mudah menjalani kehidupan dengan percaya diri.

Lantas, apa saja kebiasaan sederhana yang dapat membuat seseorang semakin dihormati? 

Berikut 14 kebiasaan yang bisa mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi sosok yang dihormati secara alami.

1. Tidak Terburu-buru dalam Menjalani Aktivitas

Salah satu kebiasaan yang dapat membantu seseorang terlihat lebih tenang dan meyakinkan adalah tidak terburu-buru dalam menjalani aktivitas. Orang yang selalu tergesa-gesa sering kali kesulitan memperhatikan detail, mudah melakukan kesalahan, dan memberikan kesan bahwa dirinya tidak memiliki kendali atas keadaan. Sebaliknya, seseorang yang mampu mengatur tempo aktivitas biasanya terlihat lebih terorganisasi dan siap menghadapi berbagai situasi.

Bersikap tenang bukan berarti bekerja dengan lambat atau kehilangan semangat. Kebiasaan ini lebih berkaitan dengan kemampuan menentukan prioritas, memahami apa yang perlu dilakukan, dan tidak membiarkan kepanikan menguasai setiap keputusan. Dalam lingkungan kerja, misalnya, seseorang yang tetap tenang ketika menghadapi tenggat waktu cenderung lebih mampu menyusun langkah penyelesaian daripada orang yang langsung panik.

Kebiasaan ini juga berpengaruh terhadap cara seseorang berkomunikasi. Berbicara terlalu cepat karena gugup dapat membuat pesan sulit dipahami. Dengan memberikan jeda sebelum menjawab, seseorang memiliki kesempatan untuk menyusun pikiran dan menyampaikan pendapat secara lebih jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
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