Tak Selalu Aman, 5 Makanan Ini Lebih Baik Disimpan dalam Wadah Kaca

JawaPos.com – Wadah plastik menjadi pilihan banyak orang untuk menyimpan makanan karena praktis, ringan, dan mudah ditemukan. Namun, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan jenis makanan, kondisi suhu, serta petunjuk keamanan wadah yang digunakan.

Beberapa jenis makanan memerlukan perhatian khusus ketika disimpan dalam plastik. Suhu tinggi, kandungan minyak, tingkat keasaman, hingga kondisi penyimpanan dapat memengaruhi kualitas makanan dan, pada kondisi tertentu, meningkatkan risiko perpindahan zat dari kemasan ke makanan.

Karena itu, memilih wadah penyimpanan yang tepat menjadi langkah penting untuk menjaga makanan tetap layak dikonsumsi. Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang perlu diperhatikan saat disimpan dalam wadah plastik beserta alternatif penyimpanannya.

1. Makanan Panas Memasukkan makanan yang masih sangat panas ke dalam wadah plastik yang tidak dirancang untuk suhu tinggi dapat menimbulkan masalah. Panas berlebih berpotensi membuat wadah berubah bentuk dan meningkatkan perpindahan zat kimia dari bahan kemasan ke makanan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, gunakan wadah yang secara khusus dinyatakan aman untuk makanan panas. Wadah kaca tahan panas atau stainless steel yang sesuai untuk makanan dapat menjadi alternatif.

Jika ingin menyimpan makanan sisa, hindari membiarkannya terlalu lama pada suhu ruang. Pindahkan makanan ke wadah yang sesuai dan segera masukkan ke lemari pendingin sesuai pedoman keamanan pangan.

2. Daging Mentah dan Makanan Laut Daging mentah, unggas, dan makanan laut berpotensi membawa mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Jika cairannya bocor atau bersentuhan dengan makanan lain, risiko kontaminasi silang dapat meningkat.

Wadah plastik sebenarnya bisa digunakan untuk menyimpan bahan pangan mentah apabila memang dirancang untuk makanan, dalam kondisi baik, dan mudah dibersihkan. Namun, wadah harus tertutup rapat agar cairan tidak menetes ke bahan makanan lainnya.

Wadah kaca atau wadah khusus makanan yang tidak bocor juga bisa digunakan. Simpan daging mentah di lemari pendingin atau freezer sesuai kebutuhan, dan pisahkan dari makanan matang maupun bahan pangan yang siap dikonsumsi.