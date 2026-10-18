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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.39 WIB

Segar dan Kaya Nutrisi! 5 Makanan Ini Bisa Jadi Pilihan saat Cuaca Panas

ilustrasi orang yang makan semangka. (freepik) - Image

ilustrasi orang yang makan semangka. (freepik)

JawaPos.com – Cuaca panas yang menyengat dapat membuat tubuh lebih cepat berkeringat, mudah haus, dan terasa lelah. Kondisi ini membuat pemenuhan kebutuhan cairan menjadi semakin penting agar tubuh tetap terhidrasi selama menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain memperbanyak minum air putih, memilih makanan dengan kandungan air tinggi juga bisa menjadi salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Beberapa bahan makanan bahkan mengandung vitamin, mineral, serat, serta antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.

Meski tidak secara langsung menurunkan suhu inti tubuh, makanan yang kaya air dapat membantu mendukung hidrasi ketika cuaca sedang terik. Dilansir dari English Jagran, berikut lima makanan yang bisa menjadi pilihan untuk menemani aktivitas saat cuaca panas.

1. Mentimun

Mentimun menjadi salah satu pilihan makanan yang menyegarkan ketika suhu udara meningkat. Kandungan airnya yang tinggi, sekitar 95–96 persen, membantu menambah asupan cairan sekaligus membuat tubuh terasa lebih segar.

Selain itu, mentimun mengandung serat dan sejumlah nutrisi yang mendukung kesehatan pencernaan. Sayuran ini juga bisa dinikmati dengan berbagai cara, mulai dari dimakan langsung, dijadikan lalapan, hingga dicampurkan ke dalam salad.

Agar lebih nikmat, mentimun dapat disimpan di lemari pendingin sebelum disajikan. Sensasi dinginnya cocok untuk menemani waktu makan saat cuaca panas.

2. Semangka

Semangka dikenal sebagai buah yang menyegarkan karena memiliki kandungan air sekitar 90 persen. Buah ini bisa menjadi pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus memberikan rasa manis alami.

Tak hanya kaya air, semangka juga mengandung likopen, yaitu antioksidan yang memberikan warna merah pada daging buahnya. Senyawa tersebut telah banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan tubuh.

Semangka dapat dinikmati sebagai potongan buah segar atau dicampurkan ke dalam salad buah. Konsumsi buah utuh juga memberikan serat yang bermanfaat bagi sistem pencernaan.

3. Air Kelapa

Air kelapa menjadi minuman yang banyak dipilih untuk menyegarkan tubuh, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Minuman ini mengandung elektrolit, seperti kalium, yang membantu mendukung keseimbangan cairan tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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