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Lania Monica
Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.36 WIB

Cintanya Tak Selalu Terucap, Ini 8 Tanda Pria Menyayangimu Lewat Tindakan Nyata

Ilustrasi pria mencintaimu tanpa syarat meski tak pandai menunjukkan kasih sayang (fGeediting) - Image

Ilustrasi pria mencintaimu tanpa syarat meski tak pandai menunjukkan kasih sayang (fGeediting)

JawaPos.com - Tidak semua pria terbiasa mengungkapkan perasaan melalui kata-kata romantis atau kejutan yang mengesankan. Ada yang merasa canggung ketika harus menyampaikan isi hati, jarang memberikan rayuan, atau lebih memilih menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana. Meski begitu, sikap yang terlihat biasa saja tidak selalu berarti mereka kurang menyayangi pasangannya.

Dalam sebuah hubungan, ketulusan dapat terlihat dari cara seseorang memperlakukan pasangannya sehari-hari. Perhatian kecil, kesediaan mendengarkan, hingga kemampuan menghargai batasan pribadi bisa menjadi bagian penting dari hubungan yang sehat. Karena itu, memahami perilaku pasangan secara menyeluruh lebih bermakna daripada hanya menilai seberapa romantis dirinya.

Dilansir dari laman Global English Editing, ada delapan sikap yang dapat menjadi tanda seorang pria memiliki kasih sayang mendalam meskipun tidak terbiasa mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Berikut ulasannya.

1. Mengingat Hal Kecil yang Penting Bagimu

Pria yang peduli belum tentu sering melontarkan pujian atau kata-kata manis. Namun, ia bisa menunjukkan perhatian dengan mengingat kebiasaan, kesukaan, dan hal-hal sederhana yang berarti bagimu.

Ia mungkin mengetahui minuman favoritmu, memahami kapan kamu membutuhkan waktu untuk beristirahat, atau menyadari perubahan suasana hatimu. Perhatian semacam ini menunjukkan bahwa ia berusaha mengenalmu lebih dekat dan menghargai hal-hal yang membuatmu nyaman.

2. Memberimu Kebebasan untuk Menjadi Diri Sendiri

Hubungan yang sehat tidak mengharuskan dua orang menghabiskan setiap waktu bersama. Pria yang menghargaimu akan memahami bahwa kamu tetap memiliki pekerjaan, pertemanan, hobi, dan kebutuhan pribadi.

Ia tidak selalu menuntut perhatian atau merasa harus mengawasi setiap aktivitasmu. Sebaliknya, ia memberikan ruang agar kamu bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri.

Sikap tersebut mencerminkan kepercayaan dan penghargaan terhadap kemandirian pasangan. Baginya, membangun hubungan bukan berarti menguasai kehidupan orang yang dicintai.

3. Tetap Mendampingimu Ketika Keadaan Sulit

Ketulusan seseorang sering terlihat ketika pasangan sedang menghadapi masa yang tidak mudah. Saat kamu merasa kecewa, lelah, atau kehilangan semangat, ia berusaha hadir dan memberikan dukungan sesuai kemampuannya.

Mungkin ia tidak selalu memiliki kata-kata yang tepat untuk menghiburmu. Namun, kesediaannya mendengarkan, menemani, atau membantu mencari jalan keluar bisa menunjukkan bahwa ia peduli terhadap keadaanmu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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