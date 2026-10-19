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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 19 Oktober 2026 | 17.11 WIB

7 Tanda Anda Pribadi yang Unik, Tidak Mengikuti Tren Bisa Jadi Salah Satunya

Ilustrasi seseorang yang unik/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang unik/Magnific

JawaPos.com-Seseorang yang menjalani hidup dengan cara mereka sendiri dan tidak terikat pada ekspektasi orang lain seringkali dijauhi.

Bagi mereka yang terbiasa menjalani hidup dengan pola dan kebiasaan, sering kali sulit menerima kenyataan bahwa sebenarnya ada banyak cara dalam menjalani kehidupan.

Mereka percaya bahwa siapapun yang tidak mengikuti pola hidup standar berarti telah melakukan perbuatan menyimpang dari yang seharusnya.

Jika anda pernah disebut sebagai sosok orang yang unik, kemungkinan besar anda adalah pribadi yang menarik. 

Melansir informasi dari laman  .aconsciousrethink pada (19/10) berikut 7 tanda bahwa anda adalah seseorang yang unik dalam memilih hidup.

Orang mungkin menganggap anda unik karena menggunakan pakaian bukan hanya untuk mengekspresikan gaya, melainkan untuk menunjukkan minat dan prinsip hidup yang anda pegang. Jika mereka mengejek pakaian yang anda kenakan, mungkin mereka terlalu takut mengekspresikan diri.

Saat anda melakukan hobi atau pekerjaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, reaksi mereka biasanya akan menertawakan atau meremehkan. Namun, cepat atau lambat, seiring berjalannya waktu minat tersebut dianggap keren dan semua orang ingin mencobanya.

Orang-orang yang pernah mengalami berbagai peristiwa sulit di dalam hidup sering memberikan coping yang kreatif sekaligus selera humor yang gelap. Orang-orang yang menjalani hidup dengan tenang dan tidak banyak menghadapi kesulitan biasanya sulit memahami dark humor.

Salah satu alasan mengapa seseorang menjadi unik karena mereka tidak selalu mengikuti aturan. Mereka tidak selalu mengikuti standar mutlak yang ada. Sesorang yang unik juga tidak memusingkan kebiasaan yang sedang mereka lakukan.

Mereka yang unik memiliki keyakinan dan pemikiran yang berbeda. Wawasan yang luas membuat mereka mampu merintis jalan sendiri dan meninggalkan jejak yang kelak dapat diikuti oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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