5 Tanda Kelelahan Mental yang Sering Disalahpahami sebagai Bentuk Kemalasan

JawaPos.com – Kelelahan mental merupakan kondisi yang ditandai dengan terkurasnya energi emosional dan kemampuan kognitif secara berkepanjangan sehingga seseorang merasa kewalahan, mudah tersinggung, serta kesulitan berkonsentrasi.

Kondisi ini kerap tidak disadari karena gejalanya sering dianggap sebagai kemalasan, terutama ketika seseorang kesulitan bangun dari tempat tidur atau tidak memiliki motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari laman Hack Spirit, berikut 5 tanda seseorang yang membuktikan sedang mengalami kelelahan pada mental bukan kemalasan.

1. Sering Merasakan Kewalahan

Dalam kesibukan pada kehidupan modern, kita semua merasa kewalahan dari waktu ke waktu. Namun jika Anda merasa ini merupakan kondisi yang wajar bagi Anda, bisa jadi ini merupakan tanda kelelahan mental, bukan kemalasan.

Kelelahan mental bukan hanya tentang kelelahan fisik. Ini melibatkan perasaan kewalahan yang mendalam yang merasuki setiap aspek kehidupan Anda, dari pekerjaan hingga hubungan pribadi.

Perasaan ini muncul saat Anda sudah mencapai batas kemampuan, tidak punya tenaga atau motivasi lagi untuk mengerjakan tugas terkecil sekalipun. Perbedaan utama antara kemalasan dan kelelahan mental terletak pada keinginan untuk melakukan sesuatu.

Namun jika kemalasan sering dikaitkan dengan kurangnya motivasi atau minat. Kelelahan mental, di sisi lain, dapat datang dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan sesuatu tetapi ketidakmampuan mengumpulkan energi atau fokus yang dibutuhkan.

Jika Anda terus-menerus merasa kewalahan, bahkan dengan tugas-tugas yang biasanya Anda nikmati atau anggap mudah, mungkin bukan kemalasan yang menghambat Anda.