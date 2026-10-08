5 Tanda Orang yang Punya Intuisi Kuat Namun Sering Mengabaikannya

ilustrasi orang yang intuitif. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Sebagian orang mungkin pernah memiliki firasat tentang sesuatu tanpa mengetahui alasan yang jelas.

Misalnya seseorang memikirkan orang terkasih beberapa saat sebelum mereka menelepon.

Alhasil sering kali sulit untuk mengabaikan momen-momen tersebut.

Tetapi secara spiritual, intuisi dilihat sebagai bentuk pengetahuan batin yang tenang bak suara halus di dalam diri yang tidak selalu disertai penjelasan.

Dan terkadang, semakin tenang hidupnya dan mengamati, semakin mudah untuk mengenalinya.

Melansir geeding, berikut lima tanda orang yang punya intuisi kuat namun sering mengabaikannya.

1. Bisa merasakan ketika sesuatu terasa "tidak beres"

Orang yang punya intuisi kuat mungkin tidak dapat menunjukkan sesuatu yang spesifik, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak benar.