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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.27 WIB

10 Kata yang Sering Diucapkan Orang agar Terlihat Pintar dan Berkepribadian Kuat

Kata yang sering diucapkan orang agar terlihat pintar dan berkepribadian kuat./Magnific/jcomp - Image

Kata yang sering diucapkan orang agar terlihat pintar dan berkepribadian kuat./Magnific/jcomp

JawaPos.com – Psikologi kepribadian menjelaskan bahwa sebagian orang berusaha terlihat pintar demi mendapat pengakuan sosial.

Dalam percakapan sehari-hari, mereka kerap menyisipkan kalimat tertentu untuk menutupi kekurangan kemampuan atau pengalaman.

Kepribadian semacam ini biasanya dibangun di atas rasa percaya diri berlebih, bukan keahlian yang sesungguhnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (4/10), berikut delapan sifat psikologi yang umum muncul pada anak dari ayah narsis setelah mereka dewasa.

1. Aku kenal orang yang bisa membantumu

Kalimat ini menunjukkan kepedulian, meski orang yang mengucapkannya belum tentu memiliki solusi langsung atas masalah tersebut.

Ia mengakui adanya persoalan, namun tetap mengarahkan lawan bicara untuk mencari bantuan dari pihak lain yang dianggap lebih ahli.

Riset dari Raymond A. Mason School of Business menyebut kemampuan memecahkan masalah menjadi pembeda utama posisi kepemimpinan di perusahaan.

Bukan soal siapa lebih dulu menemukan solusi, melainkan siapa yang mampu mengenali akar masalah dan mengarahkan pada orang tepat.

2. Aku pernah ke sana sebelumnya

Editor: Hanny Suwindari
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