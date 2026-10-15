BMKG Ungkap Daerah Terpanas di Jatim Hari Ini, Suhu Tembus 40 Derajat Celsius

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis peringatan terkait lonjakan suhu udara yang semakin panas membara hingga menyentuh angka 40 derajat Celsius di sejumlah daerah di Jatim, Kamis (15/10).

Lonjakan suhu terik menjadi sorotan utama karena mencatatkan rekor tertinggi di beberapa kawasan. Sumenep tercatat sebagai daerah terpanas dengan suhu maksimum hingga 40 derajat Celsius.

Tidak hanya Sumenep, gelombang panas dengan suhu menyentuh 39 derajat Celsius juga diprakirakan terjadi di Bangkalan. Disusul kemudian Sidoarjo dan Sampang dengan suhu maksimum menyentuh 38 derajat Celsius.

Daerah yang diselimuti hawa panas selanjutnya adalah Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Jember, Bojonegoro, dan Situbondo dengan Suhu maksimum berada di kisaran 37 derajat Celsius.

Selain hawa terik, terjangan angin kencang berkecepatan di atas 30 kilometer per jam juga diprakiraka melanda beberapa kabupaten dan kota.

Daerah yang mengalami terpaan angin kencang di antaranya Mojokerto dengan kecepatan angin tertinggi mencapai 36,7 kilometer per jam yang bertiup dari arah timur laut.

Kemudian disusul Ponorogo dengan kecepatan angin 35,2 kilometer per jam dari arah Tenggara, Jombang 33,9 kilometer per jam dari arah timur laut, Sampang 33,4 kilometer per jam dari arah timur, dan Pamekasan 32,3 kilometer per jam dari arah timur.