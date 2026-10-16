6 Alasan Mengapa Sulit untuk Meminta Apa yang Kita Butuhkan kepada Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang sulit meminta kepada pasangan / foto: Magnific/gzorgz

JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, kita sering berharap pasangan bisa memahami apa yang kita rasakan tanpa harus menjelaskannya. Kita ingin diperhatikan ketika sedang lelah, dipeluk ketika sedang sedih, didengarkan ketika sedang banyak pikiran, atau diberi waktu ketika kita sedang membutuhkan ruang.

Namun, ada satu hal yang sering kali lebih sulit daripada mengetahui apa yang kita butuhkan: mengatakannya kepada pasangan.



Banyak orang sebenarnya tahu bahwa mereka membutuhkan sesuatu dari pasangannya. Mereka membutuhkan perhatian, kepastian, dukungan emosional, waktu bersama, bantuan, penghargaan, bahkan sekadar kalimat sederhana seperti, “Aku ada di sini untukmu.”



Tetapi ketika tiba waktunya untuk meminta, mulut terasa sulit terbuka.



Akhirnya, kebutuhan tersebut dipendam. Kita berharap pasangan menyadarinya sendiri. Ketika pasangan tidak memahami, kita merasa kecewa. Lama-kelamaan, kekecewaan berubah menjadi kesal, menarik diri, atau bahkan muncul pikiran, “Kalau dia benar-benar mencintaiku, seharusnya dia tahu apa yang kubutuhkan.”



Dari sudut pandang psikologi, kesulitan meminta sesuatu kepada pasangan bukan selalu berarti seseorang terlalu manja, terlalu sensitif, atau tidak mampu berkomunikasi. Sering kali, ada pengalaman emosional yang lebih dalam di baliknya.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), terdapat enam alasan mengapa seseorang bisa merasa sulit untuk meminta apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari pasangan.



1. Takut Ditolak



Salah satu alasan paling umum adalah ketakutan terhadap penolakan.



Meminta sesuatu kepada pasangan berarti menunjukkan kebutuhan kita secara terbuka. Dan ketika kita menunjukkan kebutuhan, kita juga membuka kemungkinan bahwa kebutuhan tersebut tidak dipenuhi.



Misalnya, seseorang ingin mengatakan:



“Aku sedang butuh kamu lebih sering menghubungiku.”



Namun di dalam pikirannya muncul berbagai kekhawatiran:



“Bagaimana kalau dia menganggapku terlalu menuntut?”



“Bagaimana kalau dia merasa terganggu?”



“Bagaimana kalau dia bilang aku terlalu membutuhkan perhatian?”



“Bagaimana kalau dia menolak?”



Akhirnya, permintaan tersebut tidak pernah disampaikan.



Dalam psikologi hubungan, kerentanan seperti ini dapat terasa menakutkan karena kita sedang mempertaruhkan sesuatu yang penting: penerimaan dari orang yang kita cintai.



Bagi sebagian orang, penolakan dari pasangan tidak hanya terasa seperti “permintaanku ditolak”. Secara emosional, hal itu bisa terasa seperti “diriku tidak diterima.”



Karena itu, seseorang mungkin memilih diam sebagai cara untuk melindungi diri.



Masalahnya, diam memang bisa mengurangi risiko penolakan dalam jangka pendek, tetapi dapat menciptakan masalah yang lebih besar dalam jangka panjang.



Kebutuhan yang tidak diungkapkan tetap ada.



Bahkan ketika terus dipendam, kebutuhan tersebut dapat berubah menjadi kekecewaan dan kemarahan.



Seseorang mungkin kemudian berkata:



“Kenapa aku terus yang mengerti dia?”



“Kenapa dia tidak pernah peka?”



“Aku selalu ada untuknya, tetapi dia tidak pernah melakukan hal yang sama untukku.”



Padahal, pasangan mungkin sebenarnya tidak pernah mengetahui dengan jelas apa yang dibutuhkan.



Ini menunjukkan bahwa tidak meminta bukan berarti tidak membutuhkan.



Kadang-kadang, kita hanya sedang berusaha melindungi diri dari kemungkinan terluka.



2. Takut Dianggap Merepotkan atau Terlalu Membutuhkan



Ada orang yang sejak kecil terbiasa menjadi “orang yang tidak merepotkan”.



Mereka belajar untuk mengurus semuanya sendiri.



Tidak banyak meminta bantuan.



Tidak ingin mengganggu orang lain.



Tidak ingin menjadi beban.



Ketika dewasa dan masuk ke dalam hubungan romantis, pola tersebut bisa terbawa.



Mereka mungkin sangat mudah memberikan perhatian kepada pasangan, tetapi merasa sangat sulit ketika harus menerima.



Misalnya, ketika pasangan sedang kesulitan, mereka dengan cepat berkata:



“Cerita saja kalau kamu butuh.”



“Aku bantu.”



“Aku temani.”



Tetapi ketika dirinya sendiri membutuhkan sesuatu, mereka justru berkata:



“Tidak apa-apa.”



“Aku bisa sendiri.”



“Sudah, kamu jangan khawatir.”



Padahal sebenarnya mereka ingin ditemani.



Ada perbedaan besar antara mandiri dan merasa tidak boleh membutuhkan orang lain.



Mandiri berarti kita mampu mengurus diri sendiri, tetapi tetap mampu menerima bantuan ketika diperlukan.



Sebaliknya, jika seseorang merasa bahwa memiliki kebutuhan adalah sesuatu yang memalukan atau merepotkan, hubungan dapat menjadi tidak seimbang.



Ia terus memberi, tetapi kesulitan menerima.



Ia menjadi tempat bersandar bagi pasangan, tetapi tidak pernah membiarkan dirinya bersandar.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan emosional.



Ironisnya, pasangan mungkin kemudian melihatnya sebagai orang yang “baik-baik saja”.



Bukan karena pasangan tidak peduli, tetapi karena selama ini ia memang selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.



Karena itu, belajar mengatakan “Aku membutuhkanmu” bukan berarti menjadi lemah.



Justru dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu harus kuat sendirian.



3. Pengalaman Masa Lalu Membuat Kita Belajar untuk Tidak Meminta



Cara seseorang berhubungan dengan pasangan sering kali dipengaruhi oleh pengalaman hubungan sebelumnya, termasuk pengalaman masa kecil.



Misalnya, seseorang pernah berada dalam lingkungan di mana kebutuhan emosionalnya sering diabaikan.



Ketika ia menangis, mungkin pernah diberi tahu:



“Jangan cengeng.”



Ketika meminta bantuan, mungkin dianggap merepotkan.



Ketika mengungkapkan perasaan, mungkin justru dimarahi atau tidak didengarkan.



Lama-kelamaan, seseorang dapat belajar sebuah kesimpulan emosional:



“Lebih aman kalau aku tidak meminta.”



Ini bukan selalu sesuatu yang disadari.



Bahkan ketika sudah dewasa dan berada bersama pasangan yang sebenarnya suportif, pola lama tersebut bisa tetap muncul.



Pasangan bertanya:



“Kamu butuh apa?”



Jawabannya:



“Enggak apa-apa.”



Padahal ada banyak hal yang ingin disampaikan.



Pengalaman masa lalu juga dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan respons pasangan.



Jika pasangan terlihat lelah, misalnya, seseorang mungkin langsung berpikir:



“Jangan minta apa-apa. Dia pasti terganggu.”



Padahal pasangan mungkin hanya sedang lelah dan tetap bersedia mendengarkan.



Dengan kata lain, pengalaman masa lalu dapat membuat seseorang mengantisipasi penolakan bahkan sebelum penolakan benar-benar terjadi.



Di sinilah pentingnya menyadari bahwa hubungan saat ini tidak selalu sama dengan hubungan di masa lalu.



Pasangan kita bukan orang yang sama dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita.



Memang tidak mudah untuk mengubah pola emosional yang sudah terbentuk lama. Namun, kesadaran bahwa pola tersebut berasal dari pengalaman masa lalu merupakan langkah penting.



Kita bisa mulai bertanya kepada diri sendiri:



“Apakah aku benar-benar sedang melihat pasangan yang ada di depanku, atau aku sedang bereaksi terhadap pengalaman yang pernah terjadi kepadaku?”



Pertanyaan sederhana ini dapat membantu membedakan antara bahaya yang benar-benar terjadi dan ketakutan yang berasal dari pengalaman sebelumnya.



4. Mengira Pasangan Seharusnya Bisa Membaca Pikiran



Ini adalah salah satu jebakan paling umum dalam hubungan.



Kita sering berpikir:



“Kalau dia mencintaiku, dia pasti tahu.”



“Seharusnya dia peka.”



“Aku tidak perlu menjelaskan hal sesederhana ini.”



Keinginan untuk dipahami tanpa harus menjelaskan sebenarnya sangat manusiawi.



Ada sesuatu yang terasa romantis dari gagasan bahwa seseorang yang mencintai kita dapat mengetahui apa yang kita butuhkan hanya dengan melihat ekspresi wajah atau perubahan sikap kita.



Namun dalam kenyataan, pasangan tidak bisa membaca pikiran.



Dua orang yang saling mencintai pun bisa memiliki kebutuhan emosional yang sangat berbeda.



Misalnya, ketika sedang sedih, seseorang mungkin ingin dipeluk.



Pasangannya mungkin justru mengira ia membutuhkan ruang.



Seseorang mungkin ingin ditanya tentang harinya.



Pasangannya mungkin berpikir bahwa memberikan waktu sendirian adalah bentuk perhatian.



Keduanya bisa sama-sama mencintai, tetapi memiliki cara yang berbeda dalam memahami kebutuhan emosional.



Ketika kebutuhan tidak dikomunikasikan, kita akhirnya menilai cinta pasangan berdasarkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka ketahui.



Di sinilah muncul pola:



“Aku tidak meminta karena dia seharusnya tahu.”



Lalu ketika pasangan tidak melakukan hal tersebut:



“Berarti dia tidak peduli.”



Padahal masalahnya mungkin bukan kurangnya cinta, melainkan kurangnya informasi.



Hubungan yang sehat bukan hubungan di mana dua orang selalu tahu apa yang dipikirkan satu sama lain.



Hubungan yang sehat justru memberi ruang bagi dua orang untuk mengatakan:



“Aku membutuhkan ini.”



“Aku merasa seperti ini.”



“Bisa tidak kamu melakukan hal tersebut untukku?”



Komunikasi bukan bukti bahwa pasangan kurang peka.



Komunikasi adalah cara dua orang saling membantu memahami dunia emosional masing-masing.



5. Takut Kebutuhan Kita Akan Digunakan untuk Melawan Kita



Ada orang yang tidak takut meminta karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan.



Mereka tahu.



Mereka sangat tahu.



Tetapi mereka takut bahwa informasi tersebut suatu hari akan digunakan untuk menyakiti mereka.



Misalnya, seseorang pernah membuka diri kepada pasangan sebelumnya dan kemudian kerentanannya digunakan dalam pertengkaran.



Ia pernah mengatakan:



“Aku sebenarnya takut ditinggalkan.”



Lalu ketika terjadi konflik, pasangan menggunakan ketakutan tersebut untuk mengancam pergi.



Pengalaman semacam itu dapat membuat seseorang belajar bahwa menunjukkan kebutuhan berarti memberikan senjata kepada orang lain.



Akibatnya, pada hubungan berikutnya ia menjadi sangat berhati-hati.



Ia ingin dekat, tetapi takut terlalu terbuka.



Ia ingin dicintai, tetapi takut menunjukkan seberapa besar ia membutuhkan cinta tersebut.



Ia ingin meminta kepastian, tetapi takut dianggap lemah.



Ini dapat menciptakan paradoks dalam hubungan.



Seseorang menginginkan kedekatan emosional, tetapi pada saat yang sama melakukan berbagai hal untuk melindungi dirinya dari kemungkinan terluka.



Ia mungkin menjadi sangat mandiri.



Menghindari percakapan emosional.



Bercanda ketika sebenarnya ingin mengatakan sesuatu yang serius.



Atau mengatakan “terserah” ketika sebenarnya memiliki keinginan yang sangat jelas.



Perlindungan seperti ini mungkin pernah membantu seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak aman.



Namun jika dibawa ke hubungan yang lebih sehat, mekanisme tersebut justru dapat menghalangi kedekatan.



Karena kedekatan membutuhkan sedikit risiko.



Kita tidak mungkin benar-benar dikenal oleh seseorang jika kita selalu menyembunyikan bagian diri yang paling membutuhkan perhatian.



6. Kita Takut Mengetahui Bahwa Kebutuhan Kita Memang Tidak Bisa Dipenuhi



Ini mungkin alasan yang paling dalam.



Terkadang kita tidak meminta bukan karena tidak tahu caranya, tetapi karena kita takut dengan jawaban yang mungkin kita dapatkan.



Selama kebutuhan tersebut tidak pernah diucapkan, kita masih bisa mempertahankan harapan.



“Kemungkinan dia sebenarnya peduli.”



“Mungkin dia akan berubah.”



“Mungkin suatu hari dia akan mengerti.”



Tetapi ketika kita benar-benar mengatakannya, kita akan mendapatkan informasi.



Pasangan mungkin menjawab:



“Aku akan berusaha.”



Atau:



“Aku tidak bisa memberikan itu.”



Atau bahkan:



“Aku memang tidak menganggap hal itu penting.”



Jawaban tersebut bisa menyakitkan.



Namun sekaligus memberikan kejelasan.



Karena itu, terkadang seseorang lebih memilih berada dalam ketidakpastian daripada menghadapi kenyataan.



Ia lebih memilih bertanya-tanya daripada mengetahui.



Masalahnya, kebutuhan yang terus-menerus tidak terpenuhi pada akhirnya dapat mengikis hubungan.



Seseorang mungkin mulai merasa kesepian meskipun secara fisik tidak sendirian.



Ia mulai menarik diri.



Berhenti meminta.



Berhenti berharap.



Dan pada titik tertentu, pasangan mungkin bertanya:



“Kenapa kamu sekarang berbeda?”



Padahal perubahan itu sering kali terjadi setelah seseorang terlalu lama merasa kebutuhannya tidak terdengar.



Inilah mengapa komunikasi tentang kebutuhan sangat penting.



Bukan hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mengetahui apakah hubungan tersebut mampu menyediakan sesuatu yang kita perlukan.



Mengungkapkan Kebutuhan Bukan Berarti Menuntut



Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam hubungan adalah menganggap bahwa memiliki kebutuhan berarti kita sedang menuntut pasangan.



Padahal keduanya berbeda.



Menuntut berarti menganggap pasangan wajib memenuhi keinginan kita tanpa mempertimbangkan kapasitas, batasan, atau kebutuhannya sendiri.



Sementara mengungkapkan kebutuhan berarti memberikan informasi yang jujur tentang apa yang sedang kita rasakan dan apa yang dapat membantu kita.



Misalnya, daripada berkata:



“Kamu tidak pernah peduli sama aku.”



Kita bisa mengatakan:



“Akhir-akhir ini aku merasa agak jauh darimu. Aku ingin punya waktu berdua lebih banyak. Menurutmu, kapan kita bisa meluangkan waktu bersama?”



Kalimat kedua tidak menjamin pasangan akan menyetujui permintaan tersebut.



Namun kalimat tersebut menciptakan ruang untuk berdiskusi.



Pasangan bisa menjelaskan kondisinya.



Kita juga bisa memahami kebutuhannya.



Dari sana, keduanya dapat mencari jalan tengah.



Cara Mulai Meminta Apa yang Kita Butuhkan



Jika selama ini kita terbiasa memendam kebutuhan, perubahan tidak harus dilakukan sekaligus.



Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana.



Pertama, identifikasi kebutuhan sebelum menyampaikannya.



Tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa sebenarnya yang sedang kubutuhkan?”



Apakah aku membutuhkan perhatian?



Kepastian?



Waktu bersama?



Bantuan?



Sentuhan fisik?



Didengarkan?



Atau hanya ingin perasaanku divalidasi?



Kedua, gunakan kalimat yang berfokus pada diri sendiri.



Daripada:



“Kamu tidak pernah ada buat aku.”



Coba:



“Aku sedang merasa berat akhir-akhir ini dan aku ingin ditemani.”



Ketiga, buat permintaan yang konkret.



Daripada:



“Aku ingin kamu lebih perhatian.”



Coba:



“Aku ingin kita punya waktu sekitar 30 menit malam ini untuk ngobrol tanpa memainkan ponsel.”



Permintaan yang konkret lebih mudah dipahami daripada harapan yang masih samar.



Keempat, berikan ruang bagi pasangan untuk menjawab.



Meminta sesuatu bukan berarti memaksa pasangan untuk selalu mengatakan “ya”.



Pasangan juga memiliki kebutuhan, keterbatasan, dan batasannya sendiri.



Tujuan komunikasi bukan membuat satu pihak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi mencari pemahaman dan solusi yang dapat diterima bersama.



Pada Akhirnya, Kita Semua Ingin Merasa Aman untuk Membutuhkan



Di balik banyak kebutuhan dalam hubungan, sering kali ada kebutuhan yang lebih mendasar:



ingin merasa aman untuk menjadi diri sendiri.



Kita ingin bisa mengatakan:



“Aku sedang lelah.”



“Aku takut.”



“Aku membutuhkanmu.”



“Aku ingin dipeluk.”



“Aku ingin didengarkan.”



“Aku tidak tahu harus bagaimana.”



Tanpa merasa bahwa pengakuan tersebut akan membuat kita kehilangan harga diri.



Hubungan yang sehat bukan hubungan di mana seseorang tidak pernah membutuhkan apa pun.



Sebaliknya, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua orang merasa cukup aman untuk mengakui kebutuhannya dan cukup dewasa untuk membicarakannya.



Meminta bukan berarti lemah.



Memiliki kebutuhan bukan berarti merepotkan.



Dan mengungkapkan apa yang kita perlukan bukan berarti pasangan harus selalu memenuhi semuanya.



Namun dengan mengungkapkannya, kita memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengenal kita dengan lebih utuh.



Karena terkadang, masalah terbesar dalam hubungan bukanlah bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan.





Melainkan bahwa kita tidak pernah benar-benar berani mengatakan apa yang kita butuhkan.***