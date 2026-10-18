Tak Mudah Memudar, 6 Aroma Parfum Ini Cocok untuk Wanita yang Aktif Sepanjang Hari

JawaPos.com – Parfum menjadi salah satu pelengkap penampilan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Selain memberikan aroma yang menyenangkan, wewangian juga mampu menciptakan kesan tersendiri dan menjadi bagian dari karakter seseorang.

Namun, memilih parfum yang wanginya bertahan lama bukan perkara mudah. Ada wewangian yang terasa kuat ketika pertama kali disemprotkan, tetapi aromanya perlahan menghilang setelah beberapa saat.

Salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan parfum adalah komposisi bahan wewangian di dalamnya. Parfum umumnya memiliki tiga tahapan aroma, yakni top notes, middle notes, dan base notes, yang muncul secara bertahap setelah parfum digunakan.

Aroma atas biasanya tercium pertama kali dan cenderung cepat menguap. Setelah itu, aroma tengah mulai menonjol dan menjadi karakter utama wewangian. Sementara itu, aroma dasar memiliki karakter yang umumnya lebih kaya dan dapat bertahan lebih lama di kulit.

Dilansir dari English Jagran, ada enam aroma yang kerap digunakan dalam parfum karena karakter wanginya yang hangat, kaya, dan relatif tahan lama. Berikut daftarnya.

1. Vanilla Vanilla menjadi salah satu pilihan aroma yang cocok bagi penyuka wewangian manis dan hangat. Karakternya lembut, nyaman, dan memberikan kesan menenangkan ketika digunakan.

Dalam parfum, vanilla sering dipadukan dengan aroma bunga, buah, rempah, maupun kayu untuk menghasilkan karakter yang lebih beragam. Ada wewangian vanilla yang terasa ringan dan lembut, tetapi ada pula yang memiliki kesan manis pekat dan mewah.

Selain memberikan karakter yang khas, vanilla kerap digunakan sebagai bagian dari komposisi aroma dasar. Hal ini membuatnya populer dalam parfum yang dirancang untuk meninggalkan kesan hangat lebih lama.

Aroma vanilla dapat menjadi pilihan untuk aktivitas sehari-hari maupun acara khusus, tergantung pada komposisi parfum dan intensitas wanginya.