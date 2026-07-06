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Rabbany Wanadriani
Selasa, 7 Juli 2026 | 05.49 WIB

5 Cara Efektif Mengatasi Noda Deodorant dan Parfum yang Menempel di Pakaian, Begini Caranya

ilustrasi baju yang terkena noda deodorant./Persil.com - Image

ilustrasi baju yang terkena noda deodorant./Persil.com

JawaPos.com - Noda putih akibat deodorant maupun bekas parfum yang menguning sering menjadi masalah yang dialami banyak orang pada pakaian favorit mereka.

Walau tidak membahayakan, noda tersebut dapat mengurangi keindahan pakaian karena membuat kain tampak kusam dan mengalami perubahan warna.

Seiring waktu, kandungan bahan kimia dalam deodorant dan parfum dapat menempel serta menumpuk pada serat kain, sehingga meninggalkan noda yang sulit dibersihkan.

Mengutip English Jagran, ada lima cara praktis yang bisa dilakukan untuk menghilangkan noda deodorant dan parfum agar pakaian kembali bersih dan terlihat seperti baru.

1. Baking soda dan air

Larutan ini ampuh menghilangkan noda dari kain putih atau terang. Anda hanya butuh empat sendok makan baking soda dan seperempat cangkir air hangat untuk membentuk pasta.

Oleskan langsung pada noda dan gosok perlahan dengan sikat lembut atau jari. Diamkan selama 30 menit. Bilas hingga bersih.

2. Jus lemon dan sinar matahari

Peras air lemon segar langsung ke bagian yang terkena noda dan biarkan selama 10 hingga 15 menit.

Letakkan kain di bawah sinar matahari langsung untuk memutihkan secara alami. Bilas dan cuci seperti biasa. Metode ini ampuh menghilangkan noda akibat deodorant di ketiak. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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