Tips Memilih Parfum sesuai dengan Jenis Perhiasan, Tonjolkan Karakter Pengguna

JawaPos.com – Pemilihan parfum atau fragrance biasanya disesuaikan dengan outfit dan occasion termasuk perhiasan untuk mempertegas karakter yang ingin ditonjolkan.

Nasuha, penanggung jawab offline activation Côte d’Azur dan Eloi Coco, mengungkapkan, parfum bukan hanya pelengkap penampilan, melainkan salah satu cara mengekspresikan karakter dan membangun kesan personal.

“Sama seperti memilih perhiasan yang sesuai dengan outfit dan occasion, pemilihan fragrance juga dapat disesuaikan dengan suasana, gaya, dan impresi yang ingin ditampilkan,” ujar Nasuha dalam sesi edukasi The Art of Pairing di acara Gathering bertajuk Beyond The Shine, baru-baru ini.

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Nasuha menjelaskan, sebenarnya ada tiga karakter parfum yang bisa disesuaikan dengan jenis perhiasan. Sehingga, parfum yang digunakan bisa memaksimalkan karakter yang ingin ditonjolkan lewat perhiasan.

Pertama, untuk memberikan kesan effortless look, parfum dengan karakter fresh dan clean sangat cocok digunakan. Misalnya seperi Côte d’Azur Floral Fruity Silkening Body Splash, yang memiliki aroma peach, apple, dewberry, lilac, jasmine, white musk, dan grey amber.

Perpaduan tersebut menciptakan kesegaran fruity floral yang cocok melengkapi jenis perhiasan minimalis serta gaya sehari-hari yang sederhana namun tetap stylish.

Lalu kedua untuk feminine look bisa memilih parfum dengan karakter soft floral yang elegan. Parfum ini cocok digunakan jika kamu menggunakan perhiasan berdesain refined untuk penampilan feminine.

Aroma seperti powder, violet leaves, vanilla, rose, dan white musk memberikan sentuhan lembut dan anggun.

Ketiga untuk membangun kesan bold look, kamu bisa memilih aroma parfum yang warm dan intense. Seperti perpaduan perpaduan pink pepper, bergamot, orris, violet, orange flower, musk, serta amberette.