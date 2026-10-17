Bukan Sekadar Tren, 6 Idol K-Pop Ini Punya Gaya Fashion Nyentrik yang Jadi Ciri Khas

JawaPos.com – K-Pop tidak hanya menarik perhatian lewat musik dan penampilan panggung, tetapi juga gaya fashion para idol yang penuh kreativitas.
Di tengah tren yang terus berubah, sejumlah bintang justru tampil dengan pilihan busana yang berbeda dari arus utama.
Mulai dari nuansa punk hingga gaya feminin yang penuh detail, penampilan mereka membuktikan bahwa fashion bisa menjadi bentuk ekspresi diri.
Menurut laporan Soompi, terdapat enam idol K-Pop yang dikenal memiliki gaya berpakaian anti-mainstream.
Mereka adalah Soyeon i-dle, Hikaru Kep1er, Rei IVE, Ningning aespa, Sieun STAYC, dan Chaeyoung TWICE. Masing-masing memiliki karakter fashion tersendiri yang membuat penampilan mereka mudah dikenali.
1. Soyeon i-dle — Gaya punk yang edgy
Soyeon dikenal berani bereksperimen dengan penampilan yang tegas dan penuh karakter. Potongan rambut unik, busana hitam, serta aksesori logam berukuran besar menjadi elemen yang kerap melengkapi gayanya.
Sentuhan punk tersebut membuat penampilannya terlihat berani sekaligus berbeda dari gaya fashion idol pada umumnya.
2. Hikaru Kep1er — Perpaduan feminin dan grunge
Hikaru menawarkan kombinasi gaya yang tidak biasa dengan memadukan elemen feminin dan grunge. Celana denim robek, sepatu bot beralas tebal, aksesori lembut, hingga detail ruffle menciptakan kontras menarik dalam penampilannya.
Perpaduan tersebut memperlihatkan bagaimana dua karakter fashion yang berbeda bisa menghasilkan tampilan yang khas.
3. Rei IVE — Pesona vintage yang elegan
Rei memiliki pendekatan fashion yang lebih dekat dengan nuansa vintage dan pesona klasik. Gaya yang terinspirasi dari era sebelumnya membuat penampilannya terasa berbeda di tengah tren modern.
Ia menunjukkan bahwa fashion alternatif tidak selalu identik dengan pakaian serba hitam, tetapi juga bisa hadir melalui sentuhan elegan dan nostalgia.
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