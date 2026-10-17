Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.12 WIB

Bukan Sekadar Tren, 6 Idol K-Pop Ini Punya Gaya Fashion Nyentrik yang Jadi Ciri Khas

chaeyoung (x @popbase)

JawaPos.com – K-Pop tidak hanya menarik perhatian lewat musik dan penampilan panggung, tetapi juga gaya fashion para idol yang penuh kreativitas.

Di tengah tren yang terus berubah, sejumlah bintang justru tampil dengan pilihan busana yang berbeda dari arus utama.

Mulai dari nuansa punk hingga gaya feminin yang penuh detail, penampilan mereka membuktikan bahwa fashion bisa menjadi bentuk ekspresi diri.

Menurut laporan Soompi, terdapat enam idol K-Pop yang dikenal memiliki gaya berpakaian anti-mainstream.

Mereka adalah Soyeon i-dle, Hikaru Kep1er, Rei IVE, Ningning aespa, Sieun STAYC, dan Chaeyoung TWICE. Masing-masing memiliki karakter fashion tersendiri yang membuat penampilan mereka mudah dikenali.

1. Soyeon i-dle — Gaya punk yang edgy

Soyeon dikenal berani bereksperimen dengan penampilan yang tegas dan penuh karakter. Potongan rambut unik, busana hitam, serta aksesori logam berukuran besar menjadi elemen yang kerap melengkapi gayanya.

Sentuhan punk tersebut membuat penampilannya terlihat berani sekaligus berbeda dari gaya fashion idol pada umumnya.

2. Hikaru Kep1er — Perpaduan feminin dan grunge

Hikaru menawarkan kombinasi gaya yang tidak biasa dengan memadukan elemen feminin dan grunge. Celana denim robek, sepatu bot beralas tebal, aksesori lembut, hingga detail ruffle menciptakan kontras menarik dalam penampilannya.

Perpaduan tersebut memperlihatkan bagaimana dua karakter fashion yang berbeda bisa menghasilkan tampilan yang khas.

3. Rei IVE — Pesona vintage yang elegan

Rei memiliki pendekatan fashion yang lebih dekat dengan nuansa vintage dan pesona klasik. Gaya yang terinspirasi dari era sebelumnya membuat penampilannya terasa berbeda di tengah tren modern.

Ia menunjukkan bahwa fashion alternatif tidak selalu identik dengan pakaian serba hitam, tetapi juga bisa hadir melalui sentuhan elegan dan nostalgia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Naomi Osaka Ungkap Alasan Tampil Nyentrik di Lapangan: "Fashion Adalah Pelindungku" - Image
Entertainment

Naomi Osaka Ungkap Alasan Tampil Nyentrik di Lapangan: "Fashion Adalah Pelindungku"

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.24 WIB

Mengapa Idol K-Pop Menulis Surat Tangan Saat Terlibat Skandal? Ini Penjelasannya  - Image
Infotainment

Mengapa Idol K-Pop Menulis Surat Tangan Saat Terlibat Skandal? Ini Penjelasannya 

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.09 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore