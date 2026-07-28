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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.09 WIB

Mengapa Idol K-Pop Menulis Surat Tangan Saat Terlibat Skandal? Ini Penjelasannya 

tulisan tangan karina aespa (korea joongang)
tulisan tangan karina aespa (korea joongang
 
JawaPos.com – Di tengah era media sosial yang serba cepat, para idol K-pop justru masih mengandalkan cara yang terkesan klasik ketika menghadapi skandal atau menyampaikan kabar penting kepada penggemar.
 
Alih-alih hanya mengunggah pernyataan digital, banyak selebritas Korea memilih menulis surat dengan tulisan tangan sebagai bentuk permintaan maaf, penjelasan, atau ungkapan perasaan yang dianggap lebih tulus.
 
Menurut laporan Korea JoongAng Daily, kebiasaan tersebut berkembang seiring pesatnya industri K-pop dan revolusi digital yang memungkinkan hubungan antara artis dan penggemar menjadi semakin dekat.
 
Ikatan emosional yang kuat itu melahirkan ekspektasi tinggi dari penggemar, sehingga keputusan pribadi seorang selebritas—mulai dari isu kencan, wajib militer, hingga pengumuman pernikahan—sering kali dianggap memiliki dampak langsung terhadap hubungan mereka dengan fandom.
 
Meski terlihat seperti tradisi lama, penggunaan surat tulisan tangan ternyata bukan kebiasaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
 
Hal ini berkembang sebagai simbol ketulusan di tengah komunikasi digital yang serba instan.
 
Ketika sebuah kontroversi dinilai cukup serius atau menyangkut kehidupan pribadi seorang artis, surat tulisan tangan dianggap mampu menyampaikan penyesalan maupun kejujuran dengan cara yang lebih menyentuh dibanding unggahan di media sosial.
 
Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui surat tulisan tangan. Untuk kesalahpahaman kecil, pernyataan resmi dari agensi atau unggahan di media sosial biasanya sudah dianggap cukup.
 
Surat tulisan tangan baru menjadi pilihan ketika situasi dinilai memiliki dampak besar terhadap citra artis maupun kepercayaan para penggemarnya.
 
Salah satu contoh yang paling banyak diperbincangkan terjadi pada 2020, ketika Jungkook BTS dan Mingyu SEVENTEEN menjadi sorotan karena mengunjungi kawasan Itaewon di tengah anjuran pembatasan sosial saat pandemi COVID-19.
 
Saat itu, sebagian penggemar bahkan secara khusus meminta permintaan maaf dalam bentuk surat tulisan tangan melalui tagar di media sosial, menunjukkan bahwa format penyampaian pesan pun dianggap memiliki makna tersendiri dalam budaya fandom Korea.
 
Menariknya, budaya surat tulisan tangan tidak hanya berlaku di dunia K-pop. Hal serupa juga sering muncul dalam berbagai kontroversi di dunia hiburan, olahraga, hingga ranah sosial dan politik di Korea Selatan.
 
Hal tersebut menunjukkan bahwa di tengah dominasi komunikasi digital, tulisan tangan masih dipandang sebagai simbol tanggung jawab, ketulusan, dan rasa hormat kepada publik, terutama ketika seseorang harus menghadapi momen paling sensitif dalam hidupnya.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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