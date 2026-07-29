Naomi Osaka Ungkap Alasan Tampil Nyentrik di Lapangan: "Fashion Adalah Pelindungku"

naomi osaka (x @youaremybezoar)
JawaPos.com – Penampilan nyentrik Naomi Osaka saat melangkah ke lapangan, perhatian publik tak hanya tertuju pada permainannya, tetapi juga pilihan busananya yang selalu mencuri sorotan.
Mulai dari gaun bergaya kimono putih di Wimbledon hingga kostum bertema ubur-ubur di Australian Open, petenis Jepang itu terus menghadirkan penampilan yang unik. Namun, Osaka menegaskan bahwa ia tidak ingin dikenang hanya karena gaya berpakaiannya.
Dilansir dari The Chosun, Osaka mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan apa yang selama ini ia sukai. Ia mengaku tak pernah menganggap dirinya sebagai seorang selebritas.
Meski tampil penuh warna dan berani, perempuan berusia 29 tahun itu justru menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang introver dan tidak nyaman berbicara di depan banyak orang.
Osaka mengungkapkan bahwa fashion menjadi media untuk mengekspresikan dirinya ketika kata-kata terasa sulit diucapkan.
Setelah meraih empat gelar Grand Slam pada usia muda, perhatian publik yang begitu besar sempat memberikan tekanan mental hingga membuatnya mundur dari French Open 2021 demi menjaga kesehatan mentalnya. Sejak saat itu, pakaian yang dikenakannya menjadi cara untuk membangun rasa percaya diri sekaligus menghadapi sorotan dunia.
Di US Open 2024, turnamen Grand Slam pertamanya setelah melahirkan, Osaka tampil mengenakan gaun tenis hijau terang dengan ruffle dan pita besar di bagian belakang.
Di pertandingan berikutnya, ia berganti dengan gaun hitam yang juga dihiasi pita besar. Penampilannya memancing berbagai komentar, bahkan ada penggemar yang bercanda menyebutnya seperti karakter anime Sailor Moon. Namun Osaka tidak mempermasalahkan berbagai reaksi tersebut.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya