Naomi Osaka Ungkap Alasan Tampil Nyentrik di Lapangan: "Fashion Adalah Pelindungku"

JawaPos.com – Penampilan nyentrik Naomi Osaka saat melangkah ke lapangan, perhatian publik tak hanya tertuju pada permainannya, tetapi juga pilihan busananya yang selalu mencuri sorotan.

Mulai dari gaun bergaya kimono putih di Wimbledon hingga kostum bertema ubur-ubur di Australian Open, petenis Jepang itu terus menghadirkan penampilan yang unik. Namun, Osaka menegaskan bahwa ia tidak ingin dikenang hanya karena gaya berpakaiannya.

Dilansir dari The Chosun, Osaka mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan apa yang selama ini ia sukai. Ia mengaku tak pernah menganggap dirinya sebagai seorang selebritas.

Meski tampil penuh warna dan berani, perempuan berusia 29 tahun itu justru menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang introver dan tidak nyaman berbicara di depan banyak orang.

Osaka mengungkapkan bahwa fashion menjadi media untuk mengekspresikan dirinya ketika kata-kata terasa sulit diucapkan.

Setelah meraih empat gelar Grand Slam pada usia muda, perhatian publik yang begitu besar sempat memberikan tekanan mental hingga membuatnya mundur dari French Open 2021 demi menjaga kesehatan mentalnya. Sejak saat itu, pakaian yang dikenakannya menjadi cara untuk membangun rasa percaya diri sekaligus menghadapi sorotan dunia.

Di US Open 2024, turnamen Grand Slam pertamanya setelah melahirkan, Osaka tampil mengenakan gaun tenis hijau terang dengan ruffle dan pita besar di bagian belakang.