5.200 Peserta Ikuti ITB Ultra Marathon 2026 Jakarta-Bandung, Rektor ITB Tekankan Lari Berdampak

JawaPos.com - Sebanyak 5.216 pelari mengikuti ITB Ultra Marathon 2026 dengan rute Jakarta-Bandung. Tak sekadar menjadi ajang olahraga dan reuni alumni, kegiatan ini juga membawa misi penggalangan Dana Lestari ITB, pengabdian masyarakat, hingga pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Rektor ITB Tatacipta Dirgantara mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas, terutama bagi keberlanjutan pendidikan dan masyarakat di sepanjang rute yang dilalui peserta.

“Ini bukan hanya berlari, tapi juga berdampak. Pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Tata kepada wartawan di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang menjadi tempat kick off, Jumat (16/10).

Menurut Tata, Dana Lestari ITB menjadi salah satu fokus kegiatan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Penggalangan dana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menyumbang dalam nominal kecil untuk membantu beasiswa pendidikan.

Tata juga menilai ITB Ultra Marathon menjadi ruang untuk mempererat jejaring alumni sekaligus mendorong kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Event seperti ini bukan sekadar lari, tapi sebetulnya event yang menyatukan, kemudian memberdayakan komunitas setempat, memutar roda ekonomi,” katanya.

Ketua Panitia ITB Ultra Marathon 2026 Suhanto mengatakan, kegiatan tahun ini juga menghadirkan sejumlah inisiatif baru. Salah satunya penyediaan fasilitas air minum layak konsumsi melalui pemasangan filter air di tiga titik.

Selain itu, panitia memperluas kolaborasi untuk mendukung pemantauan kondisi medis pelari serta menerapkan teknologi GPS live tracking.