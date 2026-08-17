ITB Ultra Marathon 2026 Targetkan 6.000 Peserta, Bawa Misi Air Layak Minum

ITB Ultra Marathon 2026 digelar 16-18 Oktober dengan target 6.000 peserta. Ajang ini membawa misi air layak minum dan pendidikan. (Hanung Hambara/JawaPos)
JawaPos.com – ITB Ultra Marathon 2026 akan digelar pada 16-18 Oktober mendatang. Memasuki penyelenggaraan kedelapan, ajang lari jarak jauh tersebut menargetkan 6.000 peserta.
Target tersebut terdiri atas 4.000 peserta Ultra Marathon dan 2.000 peserta Fun Run. Selain dua kategori itu, panitia juga menyiapkan Virtual Run yang dapat diikuti pelari dari berbagai wilayah.
Untuk kategori Ultra Marathon, peserta akan menempuh jarak 180 kilometer dari Jakarta menuju Bandung. Rute lomba dimulai dari Balai Kota Jakarta dan berakhir di Kampus ITB Ganesha, Bandung.
Peserta Ultra Marathon dapat memilih format individual maupun estafet. Untuk nomor estafet, tersedia Relay 2, Relay 4, Relay 8, dan Relay 16.
ITB Ultra Marathon 2026 tak hanya menjadi ajang lari jarak jauh, tetapi juga membawa program sosial dengan menyalurkan lima unit alat pengolahan air baku menjadi air layak minum. Lima unit Water Ultra Filter tersebut akan ditempatkan di sekolah dan tempat ibadah yang berada di sepanjang lintasan lomba.
"Kami berharap manfaat nyata dari penyelenggaraan ITB Ultra Marathon 2026 dapat terus dirasakan, bahkan setelah perlombaan berakhir," ujar Ketua Pelaksana ITB Ultra Marathon 2026 Aleks Suhanto di Jakarta, kemarin (16/8).
Selain akses air layak minum, ITB Ultra Marathon 2026 turut membawa misi pendidikan melalui ITB Berdampak. Program tersebut tahun ini dibuka untuk masyarakat umum agar lebih banyak pihak dapat berpartisipasi dalam mendukung Dana Lestari ITB.
Dana yang dihimpun akan digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk mendukung program pendidikan, riset, dan pengembangan institusi.
Rektor ITB Prof. Tatacipta Dirgantara mengatakan, keterlibatan masyarakat dan berbagai mitra diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan.
"ITB meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Melalui ITB Berdampak, kami membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi alumni, mitra, korporasi, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat Dana Lestari ITB," ucap Tatacipta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi