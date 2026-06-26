Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 26 Juni 2026 | 20.40 WIB

2026 Garmin Run Marathon Series Sambut 8.000 Pelari

2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia akan diselenggarakan pada Minggu (20/9) di ICE BSD. (Istimewa) - Image

2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia akan diselenggarakan pada Minggu (20/9) di ICE BSD. (Istimewa)

JawaPos.com - Ajang lari 2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia akan diselenggarakan pada Minggu (20/9) di ICE BSD. Memasuki tahun kelima, mengusung filosofi utama From Zero to Hero.

Garmin Run Marathon Series - Indonesia akan menghadirkan 8.000 pelari di ICE BSD, menjadikannya penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarah Garmin Run Indonesia. Filosofi From Zero to Hero adalah semangat utama dari Garmin Run 2026.

”Setiap pelari memiliki perjalanan progresnya masing-masing. Kami hadir untuk merayakan setiap proses tersebut terus berkembang, dari ajang regional menjadi bagian dari Garmin Run Marathon Series,” kata Marketing Communications Manager Garmin Indonesia Rian Krisna.

Menurut dia, peningkatan kuota menjadi 8.000 peserta menjadi bukti komitmen pihaknya untuk menyediakan panggung yang lebih besar, aman, dan kompetitif bagi setiap pelari.

Kategori Lari untuk Setiap Fase Perjalanan

Garmin Run Marathon Series - Indonesia menghadirkan kategori 5K, 10K, Half Marathon, dan Kids Dash, bagi peserta dari berbagai level. Seluruh kategori akan melintasi rute di kawasan ICE BSD dengan pengelolaan lintasan yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman race yang aman dan nyaman.

Didit Santoso dari DND Sports Management menyampaikan, peningkatan skala 2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia juga diiringi dengan persiapan penyelenggaraan yang lebih matang. Dengan peningkatan skala 2026 Garmin Run Indonesia, standar penyelenggaraan juga terus ditingkatkan untuk memastikan pengalaman race yang aman, tertata, dan nyaman bagi seluruh peserta.

Penyelenggaraan 2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia turut didukung Bank Saqu sebagai Official Banking Partner. Kolaborasi dengan Garmin di ajang berskala global menjadi langkah Bank Saqu untuk hadir lebih dekat dengan gaya hidup aktif dan fit.

”Kami berharap kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memperkaya pengalaman nasabah. Kami selalu bersama menemani perjalanan finansial dan usaha, dari tahap awal hingga tumbuh semakin besar dan berkelanjutan. Filosofi From Zero to Hero yang diusung Garmin Run 2026 selaras dengan keyakinan kami bahwa setiap pencapaian besar berawal dari satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” ujar Leka Madiadipoera, Plt Presiden Direktur Bank Saqu.

Garmin Run Marathon Series - Indonesia juga melanjutkan inisiatif sustainability dengan menggandeng Matters sebagai Official Sustainability Partner. Kolaborasi ini akan menghadirkan berbagai edukasi dan aktivasi sustainability untuk mendorong gaya hidup yang lebih bertanggung jawab di area race village. Perubahan positif terhadap lingkungan dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Siap Digelar, Medali Surabaya Marathon 2026 Bisa Dipakai Diskon Belanja dan Hotel - Image
Surabaya Raya

Siap Digelar, Medali Surabaya Marathon 2026 Bisa Dipakai Diskon Belanja dan Hotel

Selasa, 23 Juni 2026 | 17.24 WIB

Sampaikan Permohonan Maaf, Marshal Jogja Marathon dan Ajudan Danrem Pamungkas Saling Berpelukan - Image
Nasional

Sampaikan Permohonan Maaf, Marshal Jogja Marathon dan Ajudan Danrem Pamungkas Saling Berpelukan

Selasa, 23 Juni 2026 | 14.00 WIB

Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabat Desa di 28 Desa Sepanjang Rute Mandiri Jogja Marathon 2026 - Image
Ekonomi

Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabat Desa di 28 Desa Sepanjang Rute Mandiri Jogja Marathon 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 02.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore