2026 Garmin Run Marathon Series Sambut 8.000 Pelari

JawaPos.com - Ajang lari 2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia akan diselenggarakan pada Minggu (20/9) di ICE BSD. Memasuki tahun kelima, mengusung filosofi utama From Zero to Hero.

Garmin Run Marathon Series - Indonesia akan menghadirkan 8.000 pelari di ICE BSD, menjadikannya penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarah Garmin Run Indonesia. Filosofi From Zero to Hero adalah semangat utama dari Garmin Run 2026.

”Setiap pelari memiliki perjalanan progresnya masing-masing. Kami hadir untuk merayakan setiap proses tersebut terus berkembang, dari ajang regional menjadi bagian dari Garmin Run Marathon Series,” kata Marketing Communications Manager Garmin Indonesia Rian Krisna.

Menurut dia, peningkatan kuota menjadi 8.000 peserta menjadi bukti komitmen pihaknya untuk menyediakan panggung yang lebih besar, aman, dan kompetitif bagi setiap pelari.

Kategori Lari untuk Setiap Fase Perjalanan Garmin Run Marathon Series - Indonesia menghadirkan kategori 5K, 10K, Half Marathon, dan Kids Dash, bagi peserta dari berbagai level. Seluruh kategori akan melintasi rute di kawasan ICE BSD dengan pengelolaan lintasan yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman race yang aman dan nyaman.

Didit Santoso dari DND Sports Management menyampaikan, peningkatan skala 2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia juga diiringi dengan persiapan penyelenggaraan yang lebih matang. Dengan peningkatan skala 2026 Garmin Run Indonesia, standar penyelenggaraan juga terus ditingkatkan untuk memastikan pengalaman race yang aman, tertata, dan nyaman bagi seluruh peserta.

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Penyelenggaraan 2026 Garmin Run Marathon Series - Indonesia turut didukung Bank Saqu sebagai Official Banking Partner. Kolaborasi dengan Garmin di ajang berskala global menjadi langkah Bank Saqu untuk hadir lebih dekat dengan gaya hidup aktif dan fit.

”Kami berharap kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memperkaya pengalaman nasabah. Kami selalu bersama menemani perjalanan finansial dan usaha, dari tahap awal hingga tumbuh semakin besar dan berkelanjutan. Filosofi From Zero to Hero yang diusung Garmin Run 2026 selaras dengan keyakinan kami bahwa setiap pencapaian besar berawal dari satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” ujar Leka Madiadipoera, Plt Presiden Direktur Bank Saqu.