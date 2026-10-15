6 Tips Mencegah Blunder Saat Public Speaking, Tutorial Bicara Lebih Bijak dan Bertanggungjawab

JawaPos.com-Public speaking sering dijumpai dalam aktivitas sehari-hari. Baik dalam skala besar maupun berbicara dengan satu orang.

Mulai dari presentasi, wawancara, interview kerja, sampai berpidato di atas podium, membutuhkan keterampilan public speaking yang cukup kompleks.

Keterampilan ini juga mencakup kemampuan memeriksa sumber informasi, memastikan sumber dapat dipercaya, sampai mengecek ketepatan informasi yang diterima

Semua itu dilakukan supaya informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan tidak menimbulkan blunder di kemudian hari.

Informasi yang kabur dapat membuat perkataan anda terkesan kurang bijak dan sulit dipertanggungjawabkan. Jika terus dilakukan, hal tersebut dapat membuat orang lain kehilangan kepercayaan terhadap perkataan tersebut.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (15/10) berikut 6 tips public speaking untuk mencegah blunder agar perkataan anda lebih bijak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beri jeda untuk berpikir

Sebelum menghadapi sesi public speaking, tanyakan pada diri sendiri apakah sesuatu yang hendak disampaikan benar adanya. Jika belum yakin, lebih baik menahan diri untuk tidak langsung mengatakannya. Pastikan sumber informasi benar-benar akurat. Jika masih ragu periksa kembali, dan jika sudah mengetahui bahwa informasi tersebut hoax jangan menyebarkannya.

Sampaikan fakta yang bermanfaa

Perkataan yang diucapkan sebaiknya memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satunya bisa membuat lawan bicara merasa nyaman, aman, dan bebas menjadi diri sendiri. Perkataan yang membawa pengaruh positif adalah contoh dari ucapan yang bermanfaat, bukan justru menghambat ataupun menyulitkan orang lain.

Hargai lawan bicara

Sikap menghargai orang lain tidak harus berarti memberikan pujian atau menyampaikan kata-kata motivasi. Anda perlu menunjukkan bahwa lawan bicara adalah manusia yang layak dihormati dan dihargai. Percakapan antara dua orang tidak seharusnya menjadi ajang untuk saling membanggakan diri.

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