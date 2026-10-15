6 Tips Mencegah Blunder Saat Public Speaking, Tutorial Bicara Lebih Bijak dan Bertanggungjawab

Ilustrasi public speaking/Magnific
JawaPos.com-Public speaking sering dijumpai dalam aktivitas sehari-hari. Baik dalam skala besar maupun berbicara dengan satu orang.
Mulai dari presentasi, wawancara, interview kerja, sampai berpidato di atas podium, membutuhkan keterampilan public speaking yang cukup kompleks.
Keterampilan ini juga mencakup kemampuan memeriksa sumber informasi, memastikan sumber dapat dipercaya, sampai mengecek ketepatan informasi yang diterima
Semua itu dilakukan supaya informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan tidak menimbulkan blunder di kemudian hari.
Informasi yang kabur dapat membuat perkataan anda terkesan kurang bijak dan sulit dipertanggungjawabkan. Jika terus dilakukan, hal tersebut dapat membuat orang lain kehilangan kepercayaan terhadap perkataan tersebut.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (15/10) berikut 6 tips public speaking untuk mencegah blunder agar perkataan anda lebih bijak dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beri jeda untuk berpikir
Sebelum menghadapi sesi public speaking, tanyakan pada diri sendiri apakah sesuatu yang hendak disampaikan benar adanya. Jika belum yakin, lebih baik menahan diri untuk tidak langsung mengatakannya. Pastikan sumber informasi benar-benar akurat. Jika masih ragu periksa kembali, dan jika sudah mengetahui bahwa informasi tersebut hoax jangan menyebarkannya.
Sampaikan fakta yang bermanfaa
Perkataan yang diucapkan sebaiknya memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satunya bisa membuat lawan bicara merasa nyaman, aman, dan bebas menjadi diri sendiri. Perkataan yang membawa pengaruh positif adalah contoh dari ucapan yang bermanfaat, bukan justru menghambat ataupun menyulitkan orang lain.
Hargai lawan bicara
Sikap menghargai orang lain tidak harus berarti memberikan pujian atau menyampaikan kata-kata motivasi. Anda perlu menunjukkan bahwa lawan bicara adalah manusia yang layak dihormati dan dihargai. Percakapan antara dua orang tidak seharusnya menjadi ajang untuk saling membanggakan diri.
Baca situasi
Pada situasi tertentu, anda perlu memilih kata-kata dan kalimat yang tepat. Kritik dan motivasi yang disampaikan mungkin benar, tetapi ada kalanya kritik tidak tepat diutarakan dalam kondisi tertentu. Anda dapat mengajak seseorang untuk memperbaiki diri dengan menyebutkan hal-hal spesifik yang bisa dilakukan serta menyampaikannya dengan intonasi lembut dan penuh kepedulian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022