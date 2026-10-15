Perbedaan Pendapat Tak Harus Merusak Hubungan, Ini Cara Mengatasinya

JawaPos.com - Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam setiap hubungan, baik dengan pasangan, keluarga, maupun orang terdekat.
Namun, situasi yang memicu ketidaknyamanan sering kali membuat seseorang memilih bertengkar, menghindar, atau justru diam tanpa memberikan tanggapan.
Jika terus berulang, kebiasaan tersebut dapat menciptakan jarak emosional dan membuat hubungan yang awalnya dekat perlahan terasa semakin renggang.
Menurut kutipan Psychology Today, konflik sering kali memunculkan respons spontan berupa melawan, melarikan diri, atau membeku.
Ketika menghadapi perbedaan, seseorang mungkin berusaha memenangkan perdebatan, mengalihkan pembicaraan, atau memilih diam karena tidak tahu harus merespons bagaimana.
Meskipun reaksi tersebut dapat mengurangi ketegangan sesaat, dampaknya justru berpotensi menghambat pemahaman dan kepercayaan di antara kedua pihak.
Ford menjelaskan bahwa masalah dalam hubungan bukan semata-mata terletak pada perbedaan pendapat, melainkan pada cara seseorang merespons ketidaknyamanan yang muncul.
Dua orang bisa memiliki pandangan berbeda mengenai keuangan, keluarga, atau rencana masa depan tanpa harus menganggap salah satunya sebagai pihak yang keliru.
Dengan memberikan ruang bagi perbedaan, pasangan dapat memahami alasan di balik sudut pandang masing-masing.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengenali emosi sebelum memberikan respons. Ketika percakapan mulai terasa menegangkan, berhenti sejenak dan memperhatikan reaksi diri sendiri dapat membantu seseorang menghindari jawaban impulsif.
Pendekatan mindfulness ini memberi kesempatan untuk menenangkan diri, mempertimbangkan pilihan, dan melanjutkan percakapan dengan lebih sadar.
Selain itu, rasa ingin tahu dapat menjadi dasar komunikasi yang lebih sehat. Alih-alih langsung membantah, seseorang bisa mengajukan pertanyaan untuk memahami alasan pasangannya, mendengarkan tanpa buru-buru menyimpulkan, serta mencari bagian dari pendapat lawan bicara yang dapat dipahami.
Tujuannya bukan selalu mencapai kesepakatan, melainkan menciptakan dialog yang membuat kedua pihak merasa didengar dan dihargai.
Pada akhirnya, konflik tidak selalu menjadi tanda bahwa sebuah hubungan sedang gagal. Jika dihadapi dengan keterbukaan, kesabaran, dan kemauan untuk memahami satu sama lain, perbedaan justru dapat menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan yang lebih kuat.
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