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Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.19 WIB

Cara Menghadapi Orang Narcissistic Personality Disorder demi Hubungan yang Sehat

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Ilustrasi Menghadapi Orang NPD / foto: pexels.com

JawaPos.com - Pernah berbicara dengan seseorang yang hampir selalu membahas dirinya sendiri, prestasinya, atau pencapaian anaknya, tanpa bertanya sedikit pun tentang Anda.

Banyak orang lalu menyebutnya narsis, dan tidak semua perilaku seperti itu berarti gangguan kepribadian.

Narsisme berada pada sebuah rentang, dan hanya sebagian kecil orang yang memenuhi kriteria kepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD).

Memahami perbedaannya penting agar Anda tidak asal menamai, sekaligus tahu cara menjaga diri dan hubungan.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Kamis (15/10), menjelaskan bahwa seseorang bisa memiliki satu atau dua sifat narsistik, atau cukup banyak hingga didiagnosis Narcissistic Personality Disorder (NPD).

Ciri utama diagnosis NPD adalah rasa penting diri yang berlebihan, keinginan kuat untuk dikagumi, dan kesulitan berempati.

Di balik tampilan yang sangat percaya diri, orang dengan sifat ini sering takut gagal, berharga diri rendah, dan mudah tersinggung bahkan oleh kritik kecil.

Kepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD) sering membutuhkan orang di sekitar yang mengagumi mereka.

Kondisi ini juga dapat tertukar dengan gangguan lain, seperti gangguan kepribadian antisosial, yang lebih cenderung sengaja menyakiti orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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