Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.31 WIB

Sering Bergosip Bisa Merusak Hubungan, Terapkan 7 Tips Ini untuk Menghentikan Kebiasaan Tersebut

Ilustrasi gosip/Magnific - Image

Ilustrasi gosip/Magnific

JawaPos.com-Gosip bisa menjadi persoalan karena melibatkan percakapan tentang kehidupan orang lain yang informasinya belum bisa dipastikan kebenarannya.

Gosip dapat menyakiti, mempermalukan,dan bahkan merusak kehidupan seseorang.

Pada akhirnya, kebiasaan bergosip juga akan memberikan konsekuensi pada diri sendiri. Mulai dari mengusik ketenangan, meningkatkan aura negatif, sampai dapat merusak hubungan pertemanan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (15/10) berikut 7 langkah yang bisa anda lakukan untuk berhenti dari rutinitas bergosip.

Anda bisa mencoba menempatkan diri pada posisi orang yang menjadi bahan gosip. Setelah kepercayaan anda dikhianati, apakah anda tetap nyaman berbagi rahasia dengan seseorang yang membicarakan anda di belakang.

Cobalah memperhatikan orang-orang yang biasa menjadi teman gosip anda. Setelah itu, pertimbangkan apakah anda perlu menjaga jarak agar tidak terus terbawa ke dalam percakapan yang penuh dengan gossip. 

Sampaikan dengan jelas bahwa anda tidak ingin melanjutkan percakapan tersebut.jika memungkinkan, tawarkan topik lain agar pembicaraan dapat beralih ke hal-hal yang positif.

Cerita yang terdengar sangat mengejutkan belum tentu bisa diterima begitu saja sebagai fakta. Ada kemungkinan informasi penting atau konteks yang sebenarnya belum tersampaikan. Sensasi dalam gosip kerap digunakan untuk menarik audiens. Tanpa anda memeriksa kebenarannya, bisa berisiko menyebarkan informasi hoax.

Hidup tidak selalu mudah.orang-orang di sekitar anda mungkin sedang menghadapi persoalan emosional yang berat dan menyakitkan, namun anda belum mengetahui apa yang sebenarnya mereka alami. 

Anda dapat membela orang yang tidak hadir saat mendengar orang lain sedang bergosip. Sikap ini menunjukkan bahwa anda tidak bersedia bergosip, serta anda sudah berhasil membangun batasan yang jelas supaya tidak terlibat dalam percakapan negatif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Tips Mencegah Blunder Saat Public Speaking, Tutorial Bicara Lebih Bijak dan Bertanggungjawab - Image
Lifestyle

6 Tips Mencegah Blunder Saat Public Speaking, Tutorial Bicara Lebih Bijak dan Bertanggungjawab

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.29 WIB

Cara Menghadapi Orang Narcissistic Personality Disorder demi Hubungan yang Sehat - Image
Kepribadian

Cara Menghadapi Orang Narcissistic Personality Disorder demi Hubungan yang Sehat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.19 WIB

Perbedaan Pendapat Tak Harus Merusak Hubungan, Ini Cara Mengatasinya - Image
Lifestyle

Perbedaan Pendapat Tak Harus Merusak Hubungan, Ini Cara Mengatasinya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.32 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore