Sering Bergosip Bisa Merusak Hubungan, Terapkan 7 Tips Ini untuk Menghentikan Kebiasaan Tersebut

JawaPos.com-Gosip bisa menjadi persoalan karena melibatkan percakapan tentang kehidupan orang lain yang informasinya belum bisa dipastikan kebenarannya.

Gosip dapat menyakiti, mempermalukan,dan bahkan merusak kehidupan seseorang.

Pada akhirnya, kebiasaan bergosip juga akan memberikan konsekuensi pada diri sendiri. Mulai dari mengusik ketenangan, meningkatkan aura negatif, sampai dapat merusak hubungan pertemanan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (15/10) berikut 7 langkah yang bisa anda lakukan untuk berhenti dari rutinitas bergosip.

Membayangkan perasaan orang lain

Anda bisa mencoba menempatkan diri pada posisi orang yang menjadi bahan gosip. Setelah kepercayaan anda dikhianati, apakah anda tetap nyaman berbagi rahasia dengan seseorang yang membicarakan anda di belakang.

Hindari situasi

Cobalah memperhatikan orang-orang yang biasa menjadi teman gosip anda. Setelah itu, pertimbangkan apakah anda perlu menjaga jarak agar tidak terus terbawa ke dalam percakapan yang penuh dengan gossip.

Alihkan pembicaraan

Sampaikan dengan jelas bahwa anda tidak ingin melanjutkan percakapan tersebut.jika memungkinkan, tawarkan topik lain agar pembicaraan dapat beralih ke hal-hal yang positif.

Jangan buru-buru menghakimi

Cerita yang terdengar sangat mengejutkan belum tentu bisa diterima begitu saja sebagai fakta. Ada kemungkinan informasi penting atau konteks yang sebenarnya belum tersampaikan. Sensasi dalam gosip kerap digunakan untuk menarik audiens. Tanpa anda memeriksa kebenarannya, bisa berisiko menyebarkan informasi hoax.

Jangan membicarakan keburukan

Hidup tidak selalu mudah.orang-orang di sekitar anda mungkin sedang menghadapi persoalan emosional yang berat dan menyakitkan, namun anda belum mengetahui apa yang sebenarnya mereka alami.

Membela diri