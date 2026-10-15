Sering Bergosip Bisa Merusak Hubungan, Terapkan 7 Tips Ini untuk Menghentikan Kebiasaan Tersebut

Ilustrasi gosip/Magnific
JawaPos.com-Gosip bisa menjadi persoalan karena melibatkan percakapan tentang kehidupan orang lain yang informasinya belum bisa dipastikan kebenarannya.
Gosip dapat menyakiti, mempermalukan,dan bahkan merusak kehidupan seseorang.
Pada akhirnya, kebiasaan bergosip juga akan memberikan konsekuensi pada diri sendiri. Mulai dari mengusik ketenangan, meningkatkan aura negatif, sampai dapat merusak hubungan pertemanan.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (15/10) berikut 7 langkah yang bisa anda lakukan untuk berhenti dari rutinitas bergosip.
Membayangkan perasaan orang lain
Anda bisa mencoba menempatkan diri pada posisi orang yang menjadi bahan gosip. Setelah kepercayaan anda dikhianati, apakah anda tetap nyaman berbagi rahasia dengan seseorang yang membicarakan anda di belakang.
Hindari situasi
Cobalah memperhatikan orang-orang yang biasa menjadi teman gosip anda. Setelah itu, pertimbangkan apakah anda perlu menjaga jarak agar tidak terus terbawa ke dalam percakapan yang penuh dengan gossip.
Alihkan pembicaraan
Sampaikan dengan jelas bahwa anda tidak ingin melanjutkan percakapan tersebut.jika memungkinkan, tawarkan topik lain agar pembicaraan dapat beralih ke hal-hal yang positif.
Jangan buru-buru menghakimi
Cerita yang terdengar sangat mengejutkan belum tentu bisa diterima begitu saja sebagai fakta. Ada kemungkinan informasi penting atau konteks yang sebenarnya belum tersampaikan. Sensasi dalam gosip kerap digunakan untuk menarik audiens. Tanpa anda memeriksa kebenarannya, bisa berisiko menyebarkan informasi hoax.
Jangan membicarakan keburukan
Hidup tidak selalu mudah.orang-orang di sekitar anda mungkin sedang menghadapi persoalan emosional yang berat dan menyakitkan, namun anda belum mengetahui apa yang sebenarnya mereka alami.
Membela diri
Anda dapat membela orang yang tidak hadir saat mendengar orang lain sedang bergosip. Sikap ini menunjukkan bahwa anda tidak bersedia bergosip, serta anda sudah berhasil membangun batasan yang jelas supaya tidak terlibat dalam percakapan negatif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022