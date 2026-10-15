Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.38 WIB

Tekanan Darah Tinggi? Ini 3 Minuman Alami yang Bisa Dinikmati Sebelum Tidur

Gambar utama - Image
ilustrasi wanita yang minum sebelum tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tekanan darah tinggi disebut sebagai pembunuh senyap karena dapat secara perlahan merusak sistem kardiovaskular tanpa menimbulkan gejala yang terlihat.

Meskipun pengobatan tetap menjadi landasan perawatan hipertensi, konsumsi minuman alami sebelum tidur dapat bantu merilekskan pembuluh darah, mengurangi stres, dan menstabilkan tekanan darah sepanjang malam.

Melansir healthline, berikut tiga minuman yang sebaiknya dikonsumsi oleh orang dengan tekanan darah tinggi sebelum tidur.

1. Jus bit

Jus bit adalah pilihan ideal untuk malam hari bagi mereka yang ingin mengelola hipertensi.

Jus ini kaya akan nitrat alami, yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat.

Molekul yang sangat penting ini bertindak sebagai vasodilator, melebarkan dan merelaksasi pembuluh darah.

Prosesnya segera meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan berlebihan pada dinding arteri.

Meskipun konsumsi jus bit secara teratur mendukung kesehatan jantung, pasien penyakit ginjal sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebab konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Minuman Khas Malang Paling Diburu: Minuman Segar hingga Minuman Hangat Pelengkap Kuliner - Image
Kuliner

8 Minuman Khas Malang Paling Diburu: Minuman Segar hingga Minuman Hangat Pelengkap Kuliner

Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.31 WIB

Tak Hanya Air Putih, 10 Minuman Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Menjaga Kesehatan Usus - Image
Lifestyle

Tak Hanya Air Putih, 10 Minuman Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Menjaga Kesehatan Usus

Selasa, 29 September 2026 | 03.13 WIB

Tak Selalu Aman, 5 Makanan dan Minuman Ini Bisa Berdampak Saat Dikonsumsi Bersama Obat - Image
Lifestyle

Tak Selalu Aman, 5 Makanan dan Minuman Ini Bisa Berdampak Saat Dikonsumsi Bersama Obat

Sabtu, 26 September 2026 | 06.45 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore