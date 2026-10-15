Tekanan Darah Tinggi? Ini 3 Minuman Alami yang Bisa Dinikmati Sebelum Tidur

JawaPos.com - Tekanan darah tinggi disebut sebagai pembunuh senyap karena dapat secara perlahan merusak sistem kardiovaskular tanpa menimbulkan gejala yang terlihat.
Meskipun pengobatan tetap menjadi landasan perawatan hipertensi, konsumsi minuman alami sebelum tidur dapat bantu merilekskan pembuluh darah, mengurangi stres, dan menstabilkan tekanan darah sepanjang malam.
Melansir healthline, berikut tiga minuman yang sebaiknya dikonsumsi oleh orang dengan tekanan darah tinggi sebelum tidur.
1. Jus bit
Jus bit adalah pilihan ideal untuk malam hari bagi mereka yang ingin mengelola hipertensi.
Jus ini kaya akan nitrat alami, yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat.
Molekul yang sangat penting ini bertindak sebagai vasodilator, melebarkan dan merelaksasi pembuluh darah.
Prosesnya segera meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan berlebihan pada dinding arteri.
Meskipun konsumsi jus bit secara teratur mendukung kesehatan jantung, pasien penyakit ginjal sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebab konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping.
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