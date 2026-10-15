Cara Sederhana Buat Minuman Mentimun yang Segar, Rendah Kalori dan Kaya Nutrisi

JawaPos.com – Minuman mentimun bisa menjadi alternatif untuk menyegarkan dahaga di tengah cuaca panas.

Cukup bermodal mentimun, air, dan sedikit kesabaran, minuman ini bisa jadi alternatif segar pengganti soda dan minuman manis kemasan. Pada akhirnya, yang terpenting adalah tubuh tercukupi cairannya.

Bantu Cukupi Kebutuhan Cairan

Menurut Medical News Today, tubuh membutuhkan air yang cukup agar organ bisa bekerja optimal. Lembaga kesehatan AS, CDC, memang tidak menetapkan angka pasti berapa banyak air yang harus diminum per hari. Kebutuhan cairan bisa meningkat ketika seseorang banyak berkeringat, berolahraga, sakit, atau berada di suhu panas.

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Air mentimun tetap dihitung sebagai asupan air harian. Aroma dan rasa mentimun yang ringan membuatnya lebih menggoda, terutama bagi mereka yang kurang suka air putih polos.

Rendah Kalori, Kaya Nutrisi

Dibanding minuman bersoda, jus kemasan, atau minuman olahraga yang tinggi kalori dan gula, air mentimun nyaris tanpa kalori. Mentimun sendiri memang sangat rendah kalori. Medical News Today juga mencatat bahwa rasa haus kadang disalahartikan sebagai lapar. Segelas air mentimun bisa jadi tes sebelum Anda tergoda ngemil.

Mentimun juga mengandung kalium, magnesium, kalsium, fosfor, serta vitamin A dan K. Kalium berperan menjaga keseimbangan natrium dalam tubuh dan mendukung fungsi otot. Vitamin K penting untuk pembentukan protein yang menyehatkan tulang, sedangkan vitamin B6 disebut bisa membantu masalah kulit tertentu.

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