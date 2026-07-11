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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 04.14 WIB

Bisa Mengganggu Pencernaan, Hindari Mengombinasikan Mentimun dengan 5 Makanan Ini

ilustrasi mentimun. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi mentimun. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Mentimun menjadi salah satu bahan makanan yang sering digunakan dalam berbagai hidangan, mulai dari salad, sandwich, hingga menu pendamping lainnya. Kandungan airnya yang melimpah serta kalorinya yang rendah membuat mentimun banyak dipilih sebagai makanan sehat.

Namun, tidak semua kombinasi makanan cocok dikonsumsi bersama mentimun. Beberapa perpaduan tertentu dipercaya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan bagi sebagian orang.

Mengutip English Jagran, berikut lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dikombinasikan dengan mentimun untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan.

1. Tomat

Meskipun mentimun dan tomat biasanya dipadukan dalam salad, kombinasi ini dapat mengganggu kesehatan pencernaan.

Ini dapat mengganggu keseimbangan pH asam dalam tubuh, yang menyebabkan perut kembung dan ketidaknyamanan.

2. Lobak

Mengonsumsi mentimun dan lobak bersamaan dalam salad mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi bisa memicu konsekuensi negatif.

Mentimun mengandung askorbat yang menyerap vitamin C, sementara lobak dapat menghalangi proses ini.

3. Yogurt

Editor: Setyo Adi Nugroho
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