Jangan Asal Dicampur, Ini 5 Makanan yang Disebut Kurang Cocok dengan Mentimun

JawaPos.com - Mentimun merupakan salah satu sayuran yang mudah ditemukan dalam berbagai menu sehari-hari. Potongan mentimun kerap hadir sebagai lalapan, campuran salad, isian sandwich, hingga pelengkap makanan lainnya.

Sayuran ini memiliki kandungan air yang tinggi dan relatif rendah kalori sehingga sering dipilih sebagai bagian dari pola makan sehat. Namun, beredar anggapan bahwa mentimun sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan tertentu karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan.

Sejumlah kombinasi tersebut pernah diberitakan oleh JawaPos.com dengan merujuk pada English Jagran. Berikut lima makanan yang disebut perlu diperhatikan ketika dikonsumsi bersama mentimun.

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1. Tomat

Mentimun dan tomat merupakan perpaduan yang sangat umum, terutama dalam salad. Namun, artikel yang menjadi rujukan menyebut kombinasi keduanya dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan pencernaan pada sebagian orang, seperti kembung atau rasa tidak nyaman di perut.

Meski demikian, tidak berarti setiap orang akan mengalami keluhan setelah mengonsumsi mentimun dan tomat secara bersamaan. Keduanya bahkan sama-sama tercantum sebagai pilihan sayuran rendah FODMAP dalam sejumlah panduan pola makan.

2. Lobak

Lobak juga disebut sebagai salah satu makanan yang sebaiknya diperhatikan ketika dikonsumsi bersama mentimun. Klaim dalam artikel asal mengaitkannya dengan kandungan askorbat pada mentimun dan proses penyerapan vitamin C.

Namun, informasi tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai larangan medis. Lobak dan mentimun sama-sama dapat menjadi bagian dari menu sehat dan tercantum dalam daftar sayuran yang dapat dikonsumsi pada pola makan rendah FODMAP.