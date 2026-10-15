10 Frasa Elegan yang Digunakan Orang Brilian untuk Mengakhiri Percakapan Kosong dan Tidak Berguna

Ilustrasi percakapan (magnific)

JawaPos.com - Tidak semua percakapan harus berlangsung lama agar seseorang bisa disebut ramah atau pandai bergaul.

Ada kalanya obrolan hanya berputar pada topik yang sama, dipenuhi basa-basi tanpa arah, atau menghabiskan waktu tanpa menghasilkan pemahaman baru.

Dalam situasi seperti ini, kemampuan mengakhiri percakapan dengan sopan menjadi keterampilan sosial yang penting.

Orang yang memiliki kecakapan komunikasi biasanya memahami bahwa menjaga hubungan baik tidak berarti harus selalu melayani setiap percakapan sampai selesai.

Mereka bisa menunjukkan penghargaan kepada lawan bicara sekaligus menyadari kapan waktunya kembali bekerja, beristirahat, atau melanjutkan aktivitas lain.

Kuncinya terletak pada pemilihan kata yang tepat, nada bicara yang tenang, dan kemampuan menyampaikan batasan tanpa merendahkan orang lain.

Mengakhiri obrolan yang tidak lagi produktif juga bukan berarti menganggap lawan bicara tidak penting.

Percakapan yang terasa kurang bermakna bagi seseorang mungkin tetap menyenangkan bagi orang lain.

Karena itu, cara terbaik untuk mengakhirinya adalah dengan tetap menghargai orang yang diajak berbicara, tanpa berpura-pura ingin melanjutkan percakapan lebih lama.

Dilansir dari Your Tango, orang yang ingin mengakhiri percakapan tanpa basa-basi berkepanjangan dapat menggunakan sejumlah frasa santai dan elegan untuk menyampaikan maksudnya dengan tetap menjaga kesopanan.

Berikut 10 frasa yang bisa digunakan dalam situasi sosial maupun profesional, beserta penjelasan kapan dan bagaimana menggunakannya.

1. “Aku Tidak Ingin Menyita Waktumu Lebih Lama” Frasa ini cocok digunakan ketika percakapan mulai berlangsung terlalu lama, terutama dalam situasi profesional atau ketika lawan bicara terlihat sedang memiliki kesibukan lain. Alih-alih mengatakan bahwa obrolan sudah membosankan, seseorang dapat mengalihkan perhatian pada waktu dan aktivitas lawan bicara. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia menghargai waktu orang lain sekaligus memberikan isyarat bahwa percakapan sebaiknya segera diakhiri.

Keunggulan frasa tersebut terletak pada kesan yang tetap ramah. Orang yang mengucapkannya tidak perlu mengkritik isi percakapan atau membuat lawan bicara merasa tidak menarik. Ia cukup menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang interaksi. Cara ini membantu mengurangi kemungkinan munculnya rasa tersinggung karena penutupan percakapan disampaikan melalui alasan yang wajar.