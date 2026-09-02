Punya Aura Elegan! 7 Kebiasaan Ini Diam-Diam Membuat Seseorang Terlihat Berkelas

JawaPos.com – Kesan berkelas sering kali disalahartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan. Pakaian bermerek, aksesori mahal, kendaraan mewah, hingga gaya hidup eksklusif kerap dianggap sebagai penanda seseorang berada di level sosial tertentu.

Padahal, kesan elegan tidak selalu muncul dari barang yang dikenakan atau jumlah uang yang dimiliki. Cara seseorang membawa diri, berkomunikasi, hingga memperlakukan orang lain justru dapat memberikan kesan yang jauh lebih kuat.

Dari sudut pandang psikologi, sejumlah perilaku dan kebiasaan tertentu dapat membuat seseorang terlihat lebih percaya diri, matang, serta memiliki pembawaan yang berkelas.

Dilansir dari YourTango, berikut tujuh hal yang dapat membuat seseorang tampak berkelas tanpa harus menunjukkan kekayaan secara berlebihan.

1. Percaya Diri Tanpa Merendahkan Orang Lain Rasa percaya diri menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kesan positif. Seseorang yang yakin terhadap dirinya sendiri biasanya tidak merasa perlu terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain.

Menariknya, kepercayaan diri yang terlihat berkelas justru tidak disertai keinginan untuk menyombongkan diri. Mereka tidak perlu menceritakan pencapaian atau menunjukkan apa yang dimiliki hanya demi mendapatkan perhatian.

Sikap tenang dalam membawa diri sering kali justru membuat seseorang terlihat lebih meyakinkan.

2. Memilih Aksesori Secukupnya Kesan elegan tidak selalu membutuhkan aksesori berukuran besar atau mencolok. Pemilihan detail yang sederhana dan sesuai justru dapat membuat penampilan terlihat lebih teratur.

Gaya minimalis juga dapat menunjukkan bahwa seseorang mampu memilih sesuatu berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian, bukan sekadar mengikuti tren.