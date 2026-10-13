Jangan Buang 7 Sisa Makanan Ini ke Wastafel, Bikin Pipa Tersumbat!

ilustrasi wastafel dapur kotor. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Banyak orang mencuci piring setiap hari tanpa terlalu memikirkan bagaimana sisa makanan memengaruhi saluran air.

Meski beberapa sisa makanan mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi seiring waktu dapat menyebabkan penyumbatan pipa.

Karena memanggil tukang ledeng tidak murah, ada baiknya mengetahui sisa makanan mana yang paling sering menjadi penyebabnya.

Melansir oatey, berikut tujuh sisa makanan yang paling mungkin menyumbat wastafel dapur Anda.

1. Minyak dan ampas kopi

Minyak goreng sisa merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pipa Anda.

Meskipun mudah mengalir ke saluran pembuangan, minyak tersebut cepat mendingin di dalam pipa dan mengeras menjadi massa yang lengket.

Partikel makanan lainnya menempel padanya, akhirnya membentuk penyumbatan yang membandel.