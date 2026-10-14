Madiun Kota Pendekar, Tak Hanya Pecel, Ada Ragam Makanan Enak yang Menggugah Selera

Ilustrasi es kemesraan/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com - Kota Madiun merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang dikenal dengan julukannya sebagai Kota Pendekar.
Madiun juga dikenal memiliki berbagai kuliner khas yang populer seperti bluder cokro, nasi pecel, dan juga brem yang kerap dijadikan sebagai oleh-oleh.
Namun, kekayaan kuliner Madiun tidak hanya terbatas pada makanan-makanan tersebut. Ada sejumlah kuliner legendaris yang menawarkan cita rasa serta pengalaman berbeda sehingga wajib masuk ke dalam daftar kunjungan anda.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (14/10) berikut rekomendasi kuliner khas Madiun yang menarik untuk dicoba.
Nasi Pecel Pincuk Depot Nasi Pecel 99
Pergi ke Madiun, kurang lengkap jika belum mencicipi nasi pecel. Pecel khas Madiun disajikan di atas daun pisang (pincuk). Seporsi nasi pecel terdiri dari nasi, daun singkong, daun pepaya, bunga turi, krai, tauge, daun kemangi, petai cina, serta tambahan serundeng.
Semua komponen kemudian disiram dengan bumbu kacang halus dengan cita rasa yang cukup pedas. Depot nasi pecel 99 ini juga menyajikan beragam lauk seperti telur mata sapi, empal, lidah sapi, paru, sate usus, sate telur puyuh, ayam kampung, telur bali, bakwan jagung. Nasi pecel 99 juga semakin lengkap dengan tambahan kerupuk puli. Seporsi nasi pecel di depot ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 25.000-Rp 50.000.
Soto Ayam Kampung Bu Wartinah
Soto ayam kampung Bu Wartinah menjadi salah satu destinasi kuliner khas Madiun yang juga wajib masuk ke dalam daftar wisata anda. Keunikan soto ini terletak pada penyajiannya yang menggunakan piring serta pemakaian ayam kampung sebagai toppingnya.
Seporsi soto terdiri dari nasi, bihun, ayam kampung, tauge, serta taburan bawang goreng yang disiram dengan kuah kaldu. Agar santapan anda semakin lengkap, anda bisa memesan menu pendamping seperti sate jeroan, ceker ayam, dan uritan.
Depot Es Seger
Depot es seger merupakan kedai es yang sudah legendaris yang menawarkan aneka olahan minuman segar. Keunikan depot es ini terdapat pada nama-nama menunya yang menarik seperti es putri salju, es tulip, es jelita, es bumi hangus,es goyobod, sampai es suka-suka.
Menikmati segelas es di Depot Es Seger bisa menjadi pilihan tepat untuk melepas dahaga, terutama saat cuaca Madiun yang sedang terik. Minuman yang menyegarkan sangat cocok untuk menemani waktu bersantai sekaligus mengisi energi setelah seharian berkeliling kota Madiun.
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