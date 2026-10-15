Makanan Kemasan dan Depresi: Mengapa Pola Makan Perlu Diperhatikan?

JawaPos.com - Pola makan tidak hanya berperan dalam menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjadi salah satu aspek yang sedang diteliti kaitannya dengan kesehatan mental.

Konsumsi makanan ultra-proses dalam jumlah tinggi sebelumnya telah dikaitkan dengan risiko masalah psikologis, termasuk depresi. Kini, penelitian awal menunjukkan bahwa mengurangi jenis makanan tersebut mungkin dapat membantu memperbaiki gejala depresi pada sebagian orang.

Menurut laporan Healthline, sebuah studi kecil yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Psychiatry pada 23 September 2026 menemukan bahwa pengurangan konsumsi makanan ultra-proses berkaitan dengan penurunan skor gejala depresi.

Penelitian tersebut melibatkan 20 peserta yang memiliki diagnosis depresi, mengonsumsi banyak makanan ultra-proses, serta mempunyai setidaknya satu faktor risiko metabolik. Sebanyak 19 peserta menyelesaikan penelitian hingga akhir.

Selama penelitian, peserta menjalani dua fase pola makan, yaitu pola makan sehari-hari dan pola makan rendah makanan ultra-proses.

Dalam fase kedua, konsumsi makanan ultra-proses mereka berkurang lebih dari 85 persen. Rata-rata skor pada kuesioner PHQ-9, salah satu alat yang digunakan untuk menilai gejala depresi, turun dari 8,68 ketika menjalani pola makan biasa menjadi 5,53 selama fase pola makan rendah makanan ultra-proses. Skor kecemasan peserta juga menunjukkan perbaikan.

Makanan ultra-proses umumnya merupakan produk industri yang dibuat melalui berbagai tahapan pengolahan dan dapat mengandung bahan tambahan tertentu.