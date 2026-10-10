14 Makanan Khas Malang Legendaris dari Bakso hingga Ketan Susu, Kuliner yang Wajib Coba!

JawaPos.com – Kuliner Malang selalu menjadi alasan utama wisatawan datang ke kota apel yang sejuk dan kaya cita rasa ini.

Berbagai makanan khas hadir dalam wujud sajian berkuah, tumisan, bakaran, hingga kudapan manis yang cocok dinikmati kapan saja.

Sebagian di antaranya bahkan sudah berstatus legendaris karena telah berdiri sejak puluhan tahun lalu.

Dilansir dari laman Traveloka dan cimbniaga.co.id pada Sabtu (10/10), berikut daftar makanan khas Malang yang layak masuk agenda perjalananmu, mulai dari bakso, rawon, hingga ketan susu.

1. Bakso Malang

Semangkuk bakso ini tidak hanya berisi bola daging, tetapi juga mi kuning, bihun, tahu, sawi, dan tauge sebagai pelengkap.

Perpaduan rasa gurih dan tekstur beragam membuat sajian ini selalu dicari, terutama saat siang hingga sore di kota ini.

Bakso President di Jalan Batanghari berdiri sejak 1977 dengan harga Rp 2.000 per biji hingga Rp 35.000 per porsi.

2. Bakso bakar