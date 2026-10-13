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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.12 WIB

5 Tips Ampuh Hilangkan Noda Minyak Membandel di Lemari Dapur

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ilustrasi orang yang membersihkan noda minyak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Noda minyak sering menumpuk tanpa disadari di dapur, terutama di sekitar kompor.

Metode rumah tangga ternyata bisa membantu membersihkan permukaan tanpa perlu menggosok berjam-jam yang melelahkan.

Melansir realsimple, berikut lima tips ampuh menghilangkan noda minyak di dapur menggunakan produk sederhana.

1. Air panas dan sabun cuci piring

Ini adalah pilihan paling sederhana untuk lemak yang masih segar atau relatif baru.

Tambahkan beberapa tetes sabun cuci piring ke air hangat. Rendam spons lembut, peras hingga kering, lalu lap bagian depan lemari.

Jika residu sudah lengket, biarkan larutan tersebut di permukaan selama beberapa menit, lalu lap dengan spons bersih yang lembap.

Setelah itu, pastikan untuk mengeringkan lemari tersebut.

2. Soda kue

Editor: Setyo Adi Nugroho
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