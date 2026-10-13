Kamar Tidur Terasa Panas di Malam Hari? Ini 7 Trik Mendinginkannya Tanpa AC

ilustrasi kamar tidur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kala cuaca panas dan tidak turun hujan, suhu ruangan sering kali meningkat sehingga beberapa orang sulit untuk beristirahat dengan nyaman.
Terutama di kamar tidur, suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu kenyamanan dan membuat Anda sulit tertidur dengan nyenyak.
Namun, bahkan tanpa pendingin ruangan seperti AC, Anda bisa membuat ruangan lebih sejuk dan menciptakan kondisi tidur yang nyaman.
Melansir southernliving, berikut tujuh trik untuk mendinginkan kamar tidur di malam hari dan tidur pulas.
1. Pilih perlengkapan tempat tidur yang tepat
Ganti perlengkapan tidur Anda dengan bahan yang tidak memerangkap panas.
Katun dan linen adalah kain yang sejuk karena memungkinkan udara bersirkulasi dan menyerap kelembapan jika Anda berkeringat.
Serat linen mengatur suhu dan menyerap panas tubuh, sementara seprai katun terasa sejuk saat disentuh.
Di cuaca panas, carilah seprai katun percale daripada jenis lain seperti rajutan, satin, atau flanel, yang lebih cocok untuk cuaca yang lebih dingin.
Pilihan perlengkapan tidur pendingin lainnya termasuk alas kasur tambahan atau bantal yang terbuat dari busa gel pendingin yang dirancang khusus untuk menyerap panas dari tubuh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022