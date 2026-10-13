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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Kamar Tidur Terasa Panas di Malam Hari? Ini 7 Trik Mendinginkannya Tanpa AC

ilustrasi kamar tidur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kamar tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kala cuaca panas dan tidak turun hujan, suhu ruangan sering kali meningkat sehingga beberapa orang sulit untuk beristirahat dengan nyaman.

Terutama di kamar tidur, suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu kenyamanan dan membuat Anda sulit tertidur dengan nyenyak.

Namun, bahkan tanpa pendingin ruangan seperti AC, Anda bisa membuat ruangan lebih sejuk dan menciptakan kondisi tidur yang nyaman.

Melansir southernliving, berikut tujuh trik untuk mendinginkan kamar tidur di malam hari dan tidur pulas.

1. Pilih perlengkapan tempat tidur yang tepat

Ganti perlengkapan tidur Anda dengan bahan yang tidak memerangkap panas.

Katun dan linen adalah kain yang sejuk karena memungkinkan udara bersirkulasi dan menyerap kelembapan jika Anda berkeringat.

Serat linen mengatur suhu dan menyerap panas tubuh, sementara seprai katun terasa sejuk saat disentuh.

Di cuaca panas, carilah seprai katun percale daripada jenis lain seperti rajutan, satin, atau flanel, yang lebih cocok untuk cuaca yang lebih dingin.

Pilihan perlengkapan tidur pendingin lainnya termasuk alas kasur tambahan atau bantal yang terbuat dari busa gel pendingin yang dirancang khusus untuk menyerap panas dari tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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