Capek Mengatur Semuanya Sendirian, Begini Cara Berbagi Beban Mental Rumah Tangga

JawaPos.com - Susu yang selalu tersedia di kulkas, handuk bersih yang sudah disiapkan untuk digunakan, hingga jadwal ke dokter yang diatur agar tidak berbenturan dengan kesibukan lain.
Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi ada seseorang yang selalu mengingat dan memastikan semuanya terpenuhi.
Tanpa disadari, orang tersebut tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi juga terus memikirkan apa yang dibutuhkan keluarga, apa yang hampir habis, dan apa yang harus dipersiapkan berikutnya.
Inilah yang disebut beban mental rumah tangga (mental load), yaitu tanggung jawab untuk mengingat, merencanakan, dan mengatur berbagai kebutuhan keluarga, bahkan sebelum pekerjaan itu benar-benar dilakukan.
Alasan semuanya berjalan lancar dan sering kali usaha ini tidak terlihat. Padahal, terus-menerus memikirkan banyak hal sekaligus bisa melelahkan, baik secara fisik maupun emosional.
Itulah sebabnya, berbagi tanggung jawab rumah tangga bukan hanya soal membagi pekerjaan, tetapi juga tentang berbagi beban pikiran agar tidak ada satu orang yang harus mengurus semuanya sendirian.
Bila Anda merasa capek mengatur semuanya sendirian, kemungkinan besar Anda sedang memikul beban itu. Kabar baiknya, beban ini bisa dibagi.
Melansir dari laman YourTango pada Selasa (13/10), menyebut pekerjaan yang paling sering dianggap remeh dan menjadi beban mental dalam rumah tangga.
Pekerjaan yang dilakukan mulai dari mengatur jadwal, mengoordinasikan segalanya, mengisi ulang persediaan, memberi dukungan emosional dan memecahkan masalah.
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