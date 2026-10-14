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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.07 WIB

7 Cara Mengatasi Overwhelmed, Bantu Pulihkan Ketenangan Saat Pikiran Sedang Penuh

Ilustrasi overwhelmed/Magnific - Image

Ilustrasi overwhelmed/Magnific

JawaPos.com-Banyak hal terjadi secara bersamaan di dalam hidup, yang mungkin membuat anda merasa tidak sanggup menghadapinya.

Kewalahan secara emosional atau overwhelmed terjadi ketika seseorang merasa tidak baik-baik saja saat harus menghadapi situasi yang berat, terutama saat berbagai tuntutan datang dalam kurun waktu bersamaan.

Anda tidak bisa selalu memprediksi dan mengendalikan situasi buruk yang terjadi.namun, anda bisa mengelola respon terhadap situasi tersebut melalui beberapa cara.

Perasaan overwhelmed ini dapat diatasi dengan sejumlah langkah sederhana untuk membantu menenangkan pikiran dan memulihkan ketenangan saat berbagai hal terasa terlalu berat untuk dihadapi. 

Seperti yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (14/10) berikut tujuh cara yang dapat membantu anda menghadapi perasaan overwhelmed agar kembali merasa tenang.

Selama tujuannya adalah membuat kemajuan, berarti anda sedang mengambil kendali yang lebih besar. Bergeraklah dengan kecepatan yang sanggup anda jalani. Anda bisa memecahnya menjadi rencana-rencana yang lebih kecil untuk memberikan hasil yang lebih terlihat.

Saat anda berniat tidur untuk beristirahat, maka rasa kewalahan akan berkurang. Kini, anda memiliki kendali penuh untuk beristirahat. Kalimat tidur untuk beristirahat, dapat membantu pikiran anda melepaskan tekanan di dalam pikiran.

Belajarlah menerima kondisi overwhelmed tersebut. Sebab, semakin keras anda melawannya maka semakin besar pula perasaan tersebut akan terasa. Perlakukan diri anda dengan baik, terutama saat-saat kondisi buruk seperti sakit, PHK, ataupun saat terjebak macet.

Saat situasi sedang tidak pasti, anda akan merasa panik menghadapinya. Namun, disaat lingkungan anda tetap tenang, maka kewalahan bisa dihindari dan anda tetap bisa bertindak dengan stabil untuk mengendalikan keadaan tersebut.

Pengingat bahwa anda sudah pernah melewati situasi yang lebih buruk, dapat membantu anda kembali terhubung dengan diri sendiri dan menyadari kemampuan yang sedang anda miliki. Anda bisa menuliskan kalimat afirmasi seperti “Anda sudah pernah berhasil melewati semuanya, dan anda pasti bisa melewati yang satu ini”.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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