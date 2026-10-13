8 Tanda Anda Mampu Bekerja di Bawah Tekanan, Bukan Cuma Klaim

JawaPos.com - Kemampuan menghadapi tekanan mungkin sering dibicarakan, tetapi tidak semua orang mampu mempertahankan kestabilan diri di tengah situasi sulit.

Situasi penuh tekanan dan ketidakpastian dapat memicu respon alami berupa kepanikan. Namun, seseorang yang mampu bekerja di bawah tekanan cenderung mampu menjaga kestabilan diri, menghadapi berbagai tantangan, dan tetap menjalankan rutinitas di tengah situasi yang tidak menentu.

Seperti yang ditunjukkan ciri-ciri pada laman aconsciousrethink yang dikutip pada (13/10) berikut pola pikir dan perilaku yang benar-benar menunjukkan bahwa seseorang mampu bekerja di bawah tekanan.

Tidak larut dalam kegagalan

Seseorang yang mampu bekerja dibawah tekanan menganggap kegagalan sebagai salah satu perjalanan hidup, dan bukan akhir dari segalanya. Sikap ini dapat membantu mereka untuk mempertahankan kendali atas dirinya. Pandangan positif juga berpengaruh pada tindakan bahwa masih ada hal yang bisa dilakukan. Sikap ini yang membantu seseorang mampu melewati masa-masa sulit.

Mempertahankan rutinitas

Banyak orang kehilangan kendali saat menghadapi tekanan. Orang yang dapat bekerja di bawah tekanan cenderung melakukan hal yang sebaliknya. Mereka memahami bahwa rutinitas adalah pondasi yang membantu menjaga diri mereka tetap stabil.

Berani meminta bantuan

Orang yang mampu bekerja di bawah tekanan memahami bahwa dukungan sosial dapat mengurangi beban psikologis. Mereka tidak harus menunggu sampai benar-benar kewalahan untuk mencari bantuan. Mengakui kesulitan sejak awal merupakan tanda bahwa mereka mampu mencegah masalah menjadi lebih berat.

Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan

Saat menghadapi tekanan, seseorang cenderung mengevaluasi hal-hal yang bisa mereka lakukan. Fokus mereka kemudian diarahkan pada tindakan yang benar-benar bisa dilakukan. Tujuannya bukan menyerah pada keadaan, namun berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa diubah.

Memprioritaskan kesehatan fisik