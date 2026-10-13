7 Alasan Mengapa Beberapa Orang Menolak Mengakui Kesalahan Mereka, Menurut Para Ahli

JawaPos.com - Mengakui kesalahan seharusnya menjadi bagian wajar dari kehidupan sehari-hari.

Setiap orang bisa membuat keputusan yang keliru, salah memahami perkataan orang lain, atau melakukan sesuatu yang ternyata menimbulkan dampak buruk.

Namun, tidak semua orang mampu menerima kenyataan tersebut dengan mudah.

Sebagian justru bersikeras mempertahankan pendapatnya, mencari pembenaran, atau menyalahkan orang lain meskipun sudah dihadapkan pada bukti yang jelas.

Perilaku ini sering kali membuat hubungan menjadi rumit. Dalam persahabatan, hubungan romantis, maupun lingkungan kerja, seseorang yang terus menolak bertanggung jawab dapat menghambat penyelesaian konflik.

Percakapan yang semestinya membantu kedua pihak memahami masalah justru berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang paling benar.

Lantas, mengapa sebagian orang begitu sulit mengakui kesalahan? Jawabannya tidak selalu sesederhana keras kepala atau memiliki ego yang besar.